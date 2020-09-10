印度對台灣真好！讓蘇愷-27模擬戰幻象-2000　還讓台灣飛官試駕

▲印度曾讓台灣的幻象-2000，與蘇愷-27模擬戰。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國媒體《軍事觀察》（Millitary Watch）建議台灣將幻象-2000戰機賣給印度，不僅引發軍事界的熱議，也讓台灣與印度過去的密切軍事合作再度被討論。政論名嘴李正皓就在新聞節目《關鍵時刻》當中指出，印度曾經讓蘇愷-27戰機，模擬戰台灣的幻象-2000戰機。

李正皓指出，印度為什麼這麼想要台灣的幻象-2000，因為台灣剛購入幻象-2000的時候，與印度曾有一個非常機密的軍事合作，就是讓台灣的幻象-2000到印度與蘇愷-27做纏鬥。

李正皓說，因為當時中國的主力戰機也是蘇愷-27，所以對於台灣而言，當然非常想知道蘇愷-27的數據跟參數，甚至還傳出印度讓台灣的飛官試駕過蘇愷-27，讓台灣飛官更加了解蘇愷-27。

主持人劉寶傑驚呼，所以印度曾經對台灣這麼好！讓台灣的幻象過去，還做過軍事纏鬥。

李正皓補充，所以說早年就有這樣的軍事合作，現在如果再合作一點都不奇怪，而且相關數據當年印度一定也保留一份，他們是最知道幻象-2000該怎麼跟蘇愷-27纏鬥的國家。

李正皓總結，如果台灣真的把幻象-2000賣給印度,，未來很會有更進一步的軍事合作，也不奇怪，美國一直希望在亞洲打造類似北約的組織，包含日本、印度、澳洲，可是台灣還沒被點名，這個軍事案如果真的成形，這個「黃金四角」就可以把中國牢牢鎖在中間。

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