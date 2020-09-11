老闆幫客人修手機　擅自留下「5星評論」！網炸鍋：可以提告

▲女網友將手機送去手機行換電池，卻被老闆擅自使用留下5星評論。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

不少人會看Google評論，決定是否前往該店家消費，因此許多店家很注重評價的好壞。有一名女網友日前將手機送去手機行換電池，今日無意間發現，自己竟然在該店家的Google評論留下五顆星的評價，「老闆在修我手機的同時，還順便用我的手機幫自己寫了5星好評」；不僅如此，老闆還用她的手機在FB留言推薦自己。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，上星期四（3日）拿著手機到手機行換電池，維修時間大約20分鐘，過程中沒有發現任何異狀，但今日卻無意間在Google評論上發現，自己在該店家留下5顆星的評論。原來是老闆趁著修手機的同時，用她的手機自己留下5星評價，「老闆很專業，維修找蘋果屋準沒錯。」

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▲▼老闆擅自使用女網友的手機留下評論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不只Google評論，老闆連Facebook也不放過，在她的臉書留言推薦，寫下一模一樣的句子。女網友見狀後傻眼，立刻把評論改成3顆星，並直呼「沒遇過這麼誇張的事」。有網友當起柯南發現，「仔細看Google評論打字的版型，不外乎都有逗號句號，感覺受害的不只你一個。」店家目前已經將臉書的專業關閉。

不少網友提醒原PO，這行為可以提告，「真的很誇張，這已經侵犯隱私了」、「最主要的是，他連妳所有私密的東西都看過了，而且還未經本人授權同意！光是這樣點已經可以提告了，因為他等於盜用妳的帳號做事」、「看一下網銀有沒有被登入」、「說不定他動過的不只這些」。也有網友指出，「很多專業都是洗來的」。

根據法律規定，冒用他人名義發文觸犯刑法第216條丶第210條的「行使偽造私文書罪」。盜用他人帳號丶密碼，並藉此冒用他人名義發文，除上列行使偽造私文書罪外，還構成刑法第358條「妨害電腦使用罪」。