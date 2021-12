5年漫長法律戰　美國體操隊狼醫案和解金約107億

▲美國體操天后拜爾絲(左1)9月出庭作證時,另一名女運動員芮斯曼(右2)緊握著她的手。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國體操代表隊前隊醫納沙犯下一連串性侵案遭判重刑後,律師團今天說,受害者與美國體操聯盟、美國奧會及保險公司達成和解,將獲3.8億美元(約新台幣106.7億元)賠償。

印第安納波利斯(Indianapolis)聯邦破產法院開庭,批准這項和解協議。提出索賠的女運動員包括美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)、芮斯曼(Aly Raisman)和馬羅尼(McKayla Maroney)等體操奧運金牌得主。

法新社報導,納沙(Larry Nassar)擔任美國體操聯盟(USAG)和密西根州立大學(MSU)運動醫學醫生期間,頻頻對年輕女孩伸出狼爪,震驚美國體壇。這是歷來數一數二大的性侵案和解協議,為這場歷時5年的法律戰畫下句點。

數百名女性指控納沙在他20多年的職業生涯中,以協助治療為名性侵和猥褻她們。

▲美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)出庭作證。(圖/達志影像/美聯社)



納沙2017年底和2018年初承認多項性侵指控,光是其中一起訴訟案便遭法院判處40至175年徒刑,現年58歲的他目前正在獄中服刑。

密西根州立大學2018年同意支付5億美元,與性侵案受害者和解後,今天達成的這項協議意味賠償金額累計來到8.8億美元。

代表180多名受害女性的律師曼里(John Manly)在聲明中說:「我們戰勝的原因很簡單,是因為倖存者的勇氣和堅韌。」

「這些勇敢的女性在無數媒體訪問中,公開談論自己過往的遭遇,不讓更多孩子為了追求夢想,被迫遭受身體、情感或性虐待。」

2016年率先公開納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德(Rachael Denhollander),也樂見今天這項和解協議。

她在推特寫道:「這個章節終於落幕,現在最艱苦的改革及重建工作可以開始了。事件是否彰顯正義,帶來改變,取決於接下來的發展。」

This chapter is finally closed.



Now the hard work of reform and rebuilding can begin. Whether or not justice comes and change is made, depends on what happens next. https://t.co/611dOyACeP