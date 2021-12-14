狼男連續性侵19歲少女　事後再「揪3好友同樂」　狠摔2月嬰釀死

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狼男連續性侵19歲少女3次　事後再「揪3好友同樂」　狠摔2月嬰釀死

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲被害人在不到2個月的時間內連續遭到4名陌生男子性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者王佩翊／綜合報導

印尼廖內省一名19歲小媽媽連續遭到4名男子性侵，嫌犯甚至還將她出生僅2個月的女兒丟棄到一旁，導致孩子死亡。據悉，是最先性侵女子的嫌犯介紹了其餘3男來侵犯被害人，4人犯行時都會帶刀或是槍枝威脅受害女子，甚至還會硬灌毒品。目前主嫌已經遭到警方逮捕，但涉案的另外3人仍在逃。

根據《中國報》報導，印尼一名19歲的少女9月至10月期間，連續遭到4名男子性侵，其中一人甚至已經得逞3次。被害女性表示，事發當時她的丈夫正出門釣魚，沒想到帶孩子的她就這樣被歹徒盯上。其中一名主嫌犯案時更是拿武器脅迫她就範，隨後直接將她出生僅2個月的女兒還有3歲的兒子往旁邊丟，男童當場被嚇得抽搐不已。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲被害人的孩子甚至遭到歹徒殺害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

事後2個月大的女嬰更因此喪命，而身心受創的被害人最後則找上了律師幫忙。被害女性的律師安德里表示，嫌犯不只拿刀抵在她的脖子上，還在孩子面前性侵他們的母親。他同時強調，性侵事件在9月到10月間反覆發生，當事人在不同地點分別遭到4名男子侵害。

安德里直言，雖然在這一系列的事件中，嫌犯和作案地點都不相同，但是同樣的獸行卻一而再再而三地重演，後面犯案的3名男子甚至是第一個犯案的主嫌的朋友，他們使用手槍控制受害人後，在把她帶到其他地方性侵。

安德里同時也透露，他們懷疑被害人在被害時遭到嫌犯灌毒品，因為她事後出現嚴重的中毒反應，並且不斷嘔吐。被害女性目前仍然處於嚴重創傷中，甚至每當被問起兒子時，都會因為太過痛苦而說不出話。

安德里稱，警方目前已經逮捕主嫌，但還剩下3名涉案人士仍未被捕獲。

 

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