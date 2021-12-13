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控主管灌酒性侵反被解僱！阿里巴巴還批女員工「散布假訊息」

▲▼阿里巴巴女員工被性侵。（圖／翻攝微博）

▲女員工被灌醉後倒在客戶腿上，卻被指是「主動投懷送抱」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團周姓女員工今年8月上網爆料遭主管性侵，在大陸掀起一陣#MeToo潮，但根據陸媒最新報導，周女已在11月底被阿里巴巴解僱，理由是「散布遭到高管強姦、公司知情不處理等假訊息。

根據《大河報》報導，周女11月底收到一份公司寄來的紙質「解除勞動合同通知」，內容指出，「你通過在公司食堂拉橫幅、發傳單、用擴音器高喊，以及內網論壇發帖等方式，散布『遭到高管強姦、公司知情不處理』等虛假信息，引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響。」

通知單還提到，「你這一系列行為已經構成《阿里巴巴集團員工紀律制度》一類違規行為第1.5.3條『對外發表或傳播不當言論，或故意捏造、散布虛構的事實，或傳播未經證實的消息，造成惡劣影響』的規定。」

進一步觀察還可以發現，通知單的落款為「浙江天貓技術有限公司」。

▼女員工在餐廳發傳單控訴主管性侵。（圖／翻攝微博）

▲▼阿里巴巴女員工被性侵。（圖／翻攝微博）

周女表示，公司與她解除勞動合同的理由是說她違反了《阿里巴巴集團員工紀律制度》中的「對外發表或傳播不當言論，或故意捏造、散布虛構的事實，或傳播未經證實的消息，造成惡劣影響」的規定，但兩個案件當事人，一個被公安機關處以最高行政處罰，一個涉嫌刑事犯罪被移送起訴，司法機關的處理證明她提出的問題並非「虛構」的事實。

周女指出，問題之所以發酵，造成了「惡劣影響」，是犯罪者的惡劣行徑，是公司相關人員的不作為導致，並不是受害者的過錯，再者，事情發酵後，各級高層領導爭相出來發文致歉，已明確表示了公司管理層處理事情時存在問題，「現如今又甩鍋給身為被害者的我，要以此開除我，真是讓我覺得心酸又無奈。」

周女提到，員工因為工作遭受到侵犯，沒有等到公司的關懷，卻等到了一紙辭退書，真是讓人心涼又心寒，「我工作上沒有犯任何錯誤，公司無權開除我，作為國內互聯網企業的引領者，其在勞動法的落地和實施上竟是如此可笑，讓人不得不瞠目結舌。」

▲▼阿里巴巴女員工被性侵。（圖／翻攝微博）

周女強調，「作為案子的受害人，尚且沒有得到應有的關懷和幫助，卻宣稱成立了各種所謂的組織來維護女性和員工的權益？是真的關心關懷女性，還是在作秀？讓人不得不深思。我沒有犯任何錯，肯定是不接受這個結果的，後續會用法律手段維護自己的權益。」

周女說，事情發酵後，她收到很多女性的留言，說曾在職場遭受過性侵和灌酒，但是卻沒有勇氣站出來，最後大多以忍氣吞聲和離職處理，「對她們的遭遇，我感到很心疼，但對她們的處理方式，我也感到理解。遭受侵犯已經對受害者造成了很大的傷害，後續處理時也會遭受很多二次傷害，所以我不呼籲這些受害者有多勇敢，可以大膽站出來，我只希望你們可以早日走出陰影，過普通平凡的生活。」

最後，周女還說，如果那些壞人沒有得到懲罰，她可能一生都走不出這個陰影，甚至可能不會過完這一生，所以選擇堅持到底，「但是我更希望有一天，這個社會在面對性侵案件時，不再有對被害者的侮辱和謾罵，而是有更多呵護和關懷。」

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