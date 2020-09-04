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前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

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▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前房仲偽造買賣契約，向銀行貸得高額款項，還隱匿凶宅資訊賣房。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／嘉義報導

曾任職房仲的陳姓女子2018年間以160萬元買下嘉義縣太保市一間「凶宅」，事後，她偽造買賣契約「更改房價為250萬元，隱瞞凶宅資訊」，向銀行貸得178萬元，再隱匿「凶宅」資訊，以280萬元脫手，賣給一名李姓買家。直到李男發現遭騙、報警，整起事件才曝光。日前法院依偽造文書罪，判陳女1年10月，可上訴。

判決指出，陳女向王姓屋主購屋時，被告知屋內曾有人自殺身亡，然而，陳女明知該房屋為「凶宅」，卻為了向銀行貸得較多的款項，與想順利賺取傭金的曾姓不動產負責人協議，將原房價160萬元，更改為250 萬元，使銀行陷入錯誤，放款178萬元給陳女。

然而，陳女得手貸款金額後，為賺取房屋買賣價差，在買賣網站上隱匿凶宅資訊，向李姓買家佯稱，該屋原價為250萬元，加上仲介費、土地增值稅等，出售總價為280萬元。李男2018年9月6日交屋，直到今年1月15日經鄰居告知，才知道該屋為凶宅，氣得報警處理。

陳女辯稱，她從頭到尾都不知道該屋為凶宅，自己也是受騙者，雖然她有在不動產買賣契約書上簽約，簽完後就等王男、曾男過戶，強調契約整份都是空白的，「我如果一開始知道是凶宅，我會心虛，不會以這個價格賣他（李男）」。陳女辯護律師則稱，陳女簽約、過戶時皆不知情，因此陳女無主觀上詐欺李男意圖。

▲▼簽約，契約，定型化契約，違約，自動續約。（圖／pixabay）

▲陳女辯稱，自己完全不知情。（示意圖／免費圖庫pixabay）

曾男經法院傳喚到庭時稱，王男一開始就表明該屋為凶宅，陳女知悉後仍於文件上簽名，另外陳女為提高貸款金額，且不願拿出訂金，在送去銀行的契約書上未提及「有發生非自然死亡」等字句。王男直言，「陳女以前也做過仲介，有可能什麼都不看就簽名嗎？」

對此，法官勘驗相關證據後，確認陳女犯行，認為陳女曾擔任過仲介，明知我國民情對凶宅相當忌諱，卻不思正道管道取財，持偽造契約獲得高額貸款，隱匿房屋資訊轉賣。嘉義地院審酌陳女狀況後，依偽造私文書罪，將陳女判刑1年10月，並沒收犯罪所得280萬元，全案仍可上訴。

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