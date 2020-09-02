　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣秘書踢爆診所詐保500萬　院長鬼扯「證人都亂講」...續押3月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

新北市秀朗診所院長林義龍，遭辣模「樂樂」爆料偽造紀錄詐領健保，檢方查出涉案金額達500萬元，依偽造文書、詐欺等罪起訴，北院2日開庭，林義龍全盤否認犯罪，更稱證人指述都是亂講，他要回去看病歷才能答辯，法官考量，本案許多證人還沒到院說明，為防止林義龍在外勾串、滅證，裁定他再羈押禁見3個月。

▲▼辣秘書揭色醫性騷詐保500萬...皮膚癢竟照超音波「止癢」扯嬰得脂訪肝。（圖／當事人樂樂提供）

▲辣秘書「樂樂」爆料秀朗診所院長詐領健保，成為本案中一大亮點。（圖／當事人樂樂提供）

檢方起訴指出，林義龍自2019年4月起，以不實醫療紀錄、甚至竄改其他醫師資料詐領健保，金額達500萬元，有多位病人、護理師出面作證，其中一名護理師、身高173公分的長腿辣模「樂樂」，更爆料林義龍約吃飯、摸臀對她騷擾，成為本案一大亮點。

林義龍委任律師表示，起訴內容中，有部分病患是真的有領藥，詐領健保的金額沒500萬那麼多，根據他們計算後，大概只有10萬左右，而健保署統計，自2007年至2017年間，共有299件溢領健保案件，金額在10萬到100萬間，健保局都沒去追了，顯見本件犯案情節並不重大。

林義龍表示，證人指述都是亂講，但他仍須看過病歷之後才能詳細回答，診所抽血都是按檢驗所規定，心電圖也是依個案狀況來拍，並沒有為詐健保亂做檢查，而健保局3月間來查訪時，也扣了診所500萬健保點數，將等診所提交清冊後，再行多退少補；至於為何自2019年4月起，申報健保點數是之前的2倍，林義龍則表示不清楚、他沒有負責申報。

▲▼秀朗診所院長林義龍，詐領健保500萬移審。（圖／記者劉昌松攝）

▲秀朗診所院長林義龍（白衣長髮）涉詐領健保500萬，出庭稱「證人都亂講」，遭羈押禁見3個月。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官質疑，為何病人只是來領個高血壓處方藥，卻被記錄抽血，還有人只是感冒、流鼻水，在病歷上卻做了腹部超音波、驗尿，認為證人指述有據，且起訴金額500萬，已是檢方保守下做出的判斷，認為後續還有很多案情要查，建請法官裁定羈押林男。

法官認為，許多證人尚未到院說明，且部分證人與林義龍為前雇主與下屬關係，再考量林義龍在醫界的資歷，認為他若出去有勾串可能，另外，搜查診所時又發現一個「燒過的金爐」，診所內放這個很奇怪，不排除有滅證可能，裁定林義龍繼續羈押禁見3個月，以利調查。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
AV女優背上「刺整排中文」　一看內容…網笑噴：拜託刺中文找華
淫保全「朋友女兒」也不放過！　開奧迪裝闊挑對象
淫保全「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被稱「最美慈善家」…性感美魔女用嘴挑逗　誘上百人狂砸數億元投資！

辣秘書踢爆診所詐保500萬　院長鬼扯「證人都亂講」...續押3月

獨／19歲嫩妻供出「重要筆電藏密室」　羅育祥慘了！台版N號房關鍵曝

「保全李宗瑞」麻吉女兒也不放過　開奧迪「選妃」...2少女險落狼窟

趁花火節扮「蜘蛛俠」偷價值20萬金條　太熱偷開冷氣「這一按」栽了

她PO被性騷擾經驗！2男肉搜嗆「醜又身材差」：整串台女

快訊／找到了！失聯3天台中少年與母相約「中壢火車站」

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

有證據才認罪！警曝「保全界李宗瑞」專拐未成年少女原因

少女驚魂66hrs後第一件事「想上學」！父提轉學…校長：讓她先沉澱

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

被稱「最美慈善家」…性感美魔女用嘴挑逗　誘上百人狂砸數億元投資！

辣秘書踢爆診所詐保500萬　院長鬼扯「證人都亂講」...續押3月

獨／19歲嫩妻供出「重要筆電藏密室」　羅育祥慘了！台版N號房關鍵曝

「保全李宗瑞」麻吉女兒也不放過　開奧迪「選妃」...2少女險落狼窟

趁花火節扮「蜘蛛俠」偷價值20萬金條　太熱偷開冷氣「這一按」栽了

她PO被性騷擾經驗！2男肉搜嗆「醜又身材差」：整串台女

快訊／找到了！失聯3天台中少年與母相約「中壢火車站」

略誘高雄少女！保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

有證據才認罪！警曝「保全界李宗瑞」專拐未成年少女原因

少女驚魂66hrs後第一件事「想上學」！父提轉學…校長：讓她先沉澱

軍人節前追悼黑鷹直升機事件　吳怡農：國軍改革制度才是尊重逝者

中職／陳真升一軍有前提　洪總：攻守不能差太多

鬼月拍落水戲「狂喝好幾口水」　《多情》陳熙鋒拜拜求平安

中職／羅傑斯大低潮後奪月MVP　獻給凌晨看球的母親、天上亡父

橋本環奈爆秘戀超大咖職棒球星！　緋聞男友「年收5億」日網心碎

不斷更新／蘇智傑、郭阜林聯手開轟　統一3局3比2兄弟

不斷更新／霸能遇亂流富邦追平　3局富邦2比2樂天

獨／《瘋神無雙》去留未明…許效舜怕收入中斷！原班人馬轉戰網路闢戰場

金門老兵集合了！縣府發教召令　35個神秘師隊徽全曝光...排列有暗語口令

誇張！女社工發燒38.4度硬闖托嬰中心...1童住院4發燒

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女案　全台出動200警力

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

嫁了才知夫是狼！淫保全靠老招「追到19歲嫩妻」

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

即／「保全李宗瑞」母淚崩道歉：對不起沒把兒教好

羅嫌稱「學姊有來打工」　警指恐有其他受害者

更多熱門

相關新聞

強冠黑心豬油案　品管經理、課長各判7年

強冠黑心豬油案　品管經理、課長各判7年

曾造成國內消費者恐慌及譁然的黑心豬油案，其中涉案的高雄市強冠食品服份有限公司黃姓品管經理及吳姓品管課長，屏東地院認兩人未善盡督導檢驗責任，配合公司犯行，共犯285罪詐欺罪，各判處有期徒刑7年，其中兩年得易科罰金，1日1000元計算。全案還可以上訴。

川普前策士巴農詐7.3億　堅不認罪

川普前策士巴農詐7.3億　堅不認罪

遭搶3000萬又挨詐1500萬！史上最衰神秘金主身分曝

遭搶3000萬又挨詐1500萬！史上最衰神秘金主身分曝

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

人妻瞞分居夫偷吃產子！偽造簽名報戶口　

人妻瞞分居夫偷吃產子！偽造簽名報戶口　

關鍵字：

診所詐領健保詐欺偽造文書辣模

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女案　全台出動200警力

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

15歲小小彬升高中了！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面