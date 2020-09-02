辣秘書踢爆診所詐保500萬　院長鬼扯「證人都亂講」...續押3月

記者羅志華／台北報導

新北市秀朗診所院長林義龍，遭辣模「樂樂」爆料偽造紀錄詐領健保，檢方查出涉案金額達500萬元，依偽造文書、詐欺等罪起訴，北院2日開庭，林義龍全盤否認犯罪，更稱證人指述都是亂講，他要回去看病歷才能答辯，法官考量，本案許多證人還沒到院說明，為防止林義龍在外勾串、滅證，裁定他再羈押禁見3個月。

▲辣秘書「樂樂」爆料秀朗診所院長詐領健保，成為本案中一大亮點。（圖／當事人樂樂提供）

檢方起訴指出，林義龍自2019年4月起，以不實醫療紀錄、甚至竄改其他醫師資料詐領健保，金額達500萬元，有多位病人、護理師出面作證，其中一名護理師、身高173公分的長腿辣模「樂樂」，更爆料林義龍約吃飯、摸臀對她騷擾，成為本案一大亮點。

林義龍委任律師表示，起訴內容中，有部分病患是真的有領藥，詐領健保的金額沒500萬那麼多，根據他們計算後，大概只有10萬左右，而健保署統計，自2007年至2017年間，共有299件溢領健保案件，金額在10萬到100萬間，健保局都沒去追了，顯見本件犯案情節並不重大。

林義龍表示，證人指述都是亂講，但他仍須看過病歷之後才能詳細回答，診所抽血都是按檢驗所規定，心電圖也是依個案狀況來拍，並沒有為詐健保亂做檢查，而健保局3月間來查訪時，也扣了診所500萬健保點數，將等診所提交清冊後，再行多退少補；至於為何自2019年4月起，申報健保點數是之前的2倍，林義龍則表示不清楚、他沒有負責申報。

▲秀朗診所院長林義龍（白衣長髮）涉詐領健保500萬，出庭稱「證人都亂講」，遭羈押禁見3個月。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官質疑，為何病人只是來領個高血壓處方藥，卻被記錄抽血，還有人只是感冒、流鼻水，在病歷上卻做了腹部超音波、驗尿，認為證人指述有據，且起訴金額500萬，已是檢方保守下做出的判斷，認為後續還有很多案情要查，建請法官裁定羈押林男。

法官認為，許多證人尚未到院說明，且部分證人與林義龍為前雇主與下屬關係，再考量林義龍在醫界的資歷，認為他若出去有勾串可能，另外，搜查診所時又發現一個「燒過的金爐」，診所內放這個很奇怪，不排除有滅證可能，裁定林義龍繼續羈押禁見3個月，以利調查。

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