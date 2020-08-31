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吵架一拳揍去雙眼險瞎　衰男「永久喪失過半勞動能力」怒討百萬

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記者黃翊婷／新北報導

邱姓男子與吳姓男子去年9月7日因為細故發生爭執，他一氣之下出手毆打，沒想到卻險些將人打瞎，事後遭提告求償138萬元，雖然他辯稱視力問題是吳男長年弱視所導致，但接連被3間醫院的報告打臉，最終還是得為了自己的衝動行為賠償96萬7016元，全案仍可上訴。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲吳男挨打之後，急忙衝到醫院掛急診。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

吳男在判決書中主張，事發當天兩人在騎樓處因為細故發生爭執，邱男一氣之下徒手毆打，導致他頭臉部挫傷瘀青紅腫、疑似腦震盪、頭暈及雙側眼眶鈍挫傷合併瘀青，右眼視力一度掉到0.02，左眼也只能看到眼前10公分的東西，後續接受治療也無法恢復正常，「我不僅無法繼續工作，連日常生活也舉步維艱」，因此決定提告求償醫藥費、精神賠償等費用，總計138萬元。

邱男則反駁，他的確有在上述時間、地點出手毆打吳男，造成眼睛外傷，「但視力問題是他長年弱視的結果，不是我的傷害行為所造成」。

▲▼男子,眼睛,視力。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲吳男的雙眼視力嚴重受損。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

不過，新北地院法官依職權詢問永和耕莘醫院以及雙和醫院，獲得的函覆都證明吳男先前沒有眼科方面的就診紀錄，挨打之後才去掛急診，他的雙眼確實皆出現外傷性視神經病變併水晶體鬆脫等傷害，研判應該是遭人毆打所致。

法官也囑託台大醫院進行鑑定，確認吳男一眼視力減退至0.02以下，雖然未達失明程度，但勞動能力永久喪失比例約為53.83％；此外，邱男辯稱視力問題與他無關，卻又提不出相關證明，最終不採信他的說詞，並裁定應賠償96萬7016元較為適當，全案仍可上訴。

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