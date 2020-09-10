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社會 社會焦點 保障人權

兩段式左轉違規被攔「先靠邊再跑」　騎士罰1.5萬稱：我當過警察

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記者黃翊婷／新北報導

吳姓男子去年9月8日上午11時許騎車行經新北市三峽區復興路與民生街口，因為沒有兩段式左轉被三峽警分局警員攔下，沒想到他假意配合，接著加速逃離，事後挨罰1萬5000元罰鍰、吊扣駕照6月，氣得提出告訴，並強調自己當過警察「何須逃跑」，但最終沒有獲得新北地院法官採信，吞下敗訴。

▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳男自稱當過警察，不可能遇到攔查還逃跑。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

吳男在判決書中主張，事發當下根本沒有警員攔查，「我曾任警察工作，何須逃逸？」況且他是在遭監理所通知未依規定繳納強制險之後，才收到違反道路交通管理事件的罰單，加上先前汽車駕照在遭遇惡意逼車後，被新北市政府交通裁決處吊銷，連生活用的計程車也被沒入，一切根本就是政治追殺、公報私仇。

不過，在採證光碟中，吳男的確是違規左轉，當時警員上前攔查，他聽聞口令後先騎向路邊，只是因為違規騎士很多，警員忙於制止其他騎士落跑，有幾秒鐘的時間沒有把注意力集中在他身上，沒想到他就趁此機會加速駛離，完全不管警員在後方喝斥，才會被認為是「不服稽查取締而逃逸」。

新北地院法官認為，不論採證照片還是採證光碟影片，都可以看到警員舉手要求吳男停車稽查，他還轉頭說了些什麼，但沒有停車，而是繼續往前直行，此時他與警員之間並沒有其他車輛，可見上述主張與事實不符，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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