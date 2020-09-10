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LINE東京年會聚焦「新常態」　唐鳳跨海分享台灣防疫經驗

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▲LINE董事長暨執行長出澤剛，台灣行政院政務委員唐鳳，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩。（圖／翻攝LINE）

▲LINE董事長暨執行長出澤剛。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（10）日在日本東京舉辦線上年度發表會「LINE DAY 2020 : Tomorrow’s New Normal」，聚焦社群軟體在新冠肺炎疫情之下，新常態的溝通形式及餐飲、在地企業、支付、醫療、資訊、娛樂等各方面應用，並請到台灣政務委員唐鳳跨海分享台灣的防疫經驗。

LINE董事長暨執行長出澤剛在開場演講時分享，新冠疫情讓全球產生巨變，雖然造成許多負面的衝擊，但也帶來一個機會，讓人們重新審視長年累積的習慣和社會常態，因此這波疫情也可能是一個革新的契機，成為產業社會的轉捩點，其中真正的意義在於典範轉移。

出澤剛指出，這種改變就是「新常態（New Normal）」，而LINE以「CLOSING THE DISTANCE」為企業使命，為了縮短全球人與人之間、人與資訊、服務之間的距離，發展各式各樣的服務與事業，所以雖然疫情讓人們必須保持實體的社交距離，但仍運用科技的力量提供最佳距離。

LINE資深執行董事暨平台企劃負責人稲垣亞由美說明，今年2月疫情在日本爆發之初，LINE提供2000台裝有LINE且加入諮詢窗口官方帳號的iPhone給停靠在橫濱港的鑽石公主號，協助被迫滯留在船上的遊輪乘客對外聯繫取得需要的物資。

稲垣亞由美補充，今年3月下旬起，LINE與日本厚生勞動省合作，針對日本所有的LINE用戶進行四次大規模的「新冠病毒對策的全國調查」，並推動線上看診、個人支援、預防傳染的教育宣導、教育支援、生活支援、商店支援等各種活動。

稲垣亞由美分享，疫情讓LINE的使用趨勢出現「新常態的溝通形式」，尤其是群組視訊通話的需求大幅增加，因此LINE也快速擴充服務，推出「大家一起觀賞 」的功能，並針對日本市場推出不需另起群組，只要加入連結就可視訊的「LINE Meeting」等。

▲LINE董事長暨執行長出澤剛，台灣行政院政務委員唐鳳，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩。（圖／翻攝LINE）

▲左起為LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩、台灣行政院政務委員唐鳳、引言人井上理。（圖／翻攝LINE）

這次大會邀請到台灣行政院政務委員唐鳳擔任論壇來賓，分享台灣如何以迅速、公平、趣味的方式應對疫情，包括從2003年SARS中記取的教訓在疫情爆發之前即快速應對，以及口罩地圖串接開放資料平台的作法，並提到防疫工作能成功推動也歸功於政府與民眾有良好的互信基礎。

唐鳳以成功的公私協作為例，提到政府與民間飯店業者一起為海外歸國國人與外籍入境旅客規劃出「防疫旅館計畫」，另一個例子則是衛福部委託DeepQ團隊針對疫情需求，在LINE免費提供的「疫止神通」官方帳號中開發出聊天機器人，有效分擔第一線民政人員對居家檢疫者的關懷工作。

針對AI技術與社會該如何融合的提問，唐鳳認為，AI應該被闡釋為「Assistive Intelligence輔助人類的智慧」，AI應該是人的輔助工具，其中最重要的是AI必須與人類追求一致的價值觀，也必須有相互的責任說明，助手必須向使用者解釋為什麼代替使用者作出這樣的決定。

LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩表示，LINE從AI如何為用戶提供新的價值與帶來方便這樣的角度來推動創新應用的開發工作，並針對領導亞洲的科技公司在生活新常態下應抱持何種願景的提問，強調以人為優先的觀點很重要，站在如何可對人類社會做出貢獻來判斷事物非常重要。

唐鳳強調，大型IT企業必須對公司業務所在地的國家，展現出支持該國社會規範的態度，尤其台灣的政治環境非常強調極度透明化（Radical Transparency），企業必須以公開透明做到自主規範，並以大型的IT企業龍頭也有創造良好社會規範的義務做為結尾。

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