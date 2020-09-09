對話框當筆記本！前任突解封鎖「怎麼都是殺人」　結局惹笑噴

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和前任分手後，就把兩人的Line對話框當筆記本；沒想到，對方最近默默解封鎖，看到她的各種「精彩留言」後，忍不住吐槽，兩人對話戳笑廣大網友，紛紛回應「筆記本沒有話語權XDDD」、「感覺有點可愛呀」。

女網友在「爆廢公社公開版」發文提到，「我把前男友當筆記本好一陣子了，想說他黑我很久，結果他今天突然回應，真的沒有串通好...我發誓！」

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從截圖中可見，原po把對話框當刑法筆記本，在上面陸續記錄了幾個法條內容，結果前任6日熊熊回說，「什麼鬼！」聞言，她也沒在客氣，直言「X這是我的記事本，你解封個X喔，我記法律用語都貼在這」，接著繼續貼法條。

而前男友先是解釋，為了抓照片才解封鎖，後來又忍不住驚嘆，「怎麼都是殺人的......。」沒想到，原po火力全開，幽默辣嗆「閉嘴啦！筆記本沒有話語權。」

▲前男友變「刑法筆記本」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看完全笑噴，直呼「名稱還被編輯成刑法筆記本」、「原來可以這樣用，當初不該全部刪掉的」、「現在有keep筆記很好用，我的個人群組東西都丟進去了」、「刑法筆記本，是多希望用在他身上啊」、「太有才了，雖然我也會這樣，但是用已分手的沒試過，難道這就是廢物再利用的感覺」、「直接戳中笑點」、「會說話的筆記本是分靈體吧」。

另外，不少人熱心建議，可以自建個人群組，對此原po回應，已經建了，只是那個筆記本有其他用途，「想說多一個分類啊！」

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