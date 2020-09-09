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LINE成為首個加入「基督城呼籲」亞洲公司　防止網路傳播恐怖主義

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▲LINE成為首個加入「基督城呼籲」的亞洲公司，防止恐怖主義與暴力極端主義內容的傳播。（圖／LINE提供）

▲LINE成為首個加入「基督城呼籲」的亞洲公司，防止恐怖主義與暴力極端主義內容的傳播。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（9）日宣布加入以遏止恐怖主義內容在網路上傳散為目標的「基督城呼籲」，成為第一個加入該國際組織的亞洲企業，加入「基督城呼籲」後，LINE將凝聚多國政府及國際網路科技公司的力量，一同消弭恐怖主義和暴力內容在網路上的傳播。
 
LINE表示，隨著網路深入人們的生活，世界各國都面臨越來越多的恐怖主義和暴力的内容出現在網路平台上的問題，而LINE身爲網路服務的重要企業，一直以來都在尊重用戶言論自由及文化與意識形態多元性的前提下，努力防範危險言論的傳播。

LINE指出，考慮到日本將舉行國際級大型活動，LINE決定加強反恐措施，更積極與政府、企業和相關組織合作，並在這樣的目標下，宣布加入並支持「基督城呼籲」。

紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）強調，LINE的加入代表雙方有共同的責任感和對網路自由和權益的尊重，一方面努力維護網路的開放與安全，另一方面也投入心力，盡力遏止恐怖份子用網路平台來散播恐怖主義和極端暴力主義。
 
法國外交部部長Jean-Yves Le Drian表示，「基督城呼籲」有國際化又多元的背景，因為組織成員來自多國政府、民間企業與公民團體，讓大家可以共同倡議推動自由、開放、安全的網路環境。
 
LINE強調，簽署「基督城呼籲」後，將強化與紐西蘭、法國、日本等多國政府、民間企業，以及其他相關國際組織合作，一起為遏止有害內容傳散開發技術工具、研擬因應對策，未來LINE將持續貫徹維護用戶言論自由的信念，為建立一個自由開放、安心安全的網路環境而努力。

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