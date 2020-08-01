擁10多艘公海軍火船隊+菲國叛軍運貨　台灣3大毒梟「南孝道」判決出爐

▲台東檢警破獲林孝道運毒集團，起出共296塊海洛因磚及安非他命（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，擁有10餘艘不靠港的公海軍火船隊，還僱菲律賓叛軍運毒，建立規模龐大的毒品王國，今年2月份落網時，還自詡與菲律賓總統杜特蒂熟識，但後來翻臉成為杜特蒂眼中釘，只要他一到馬尼拉肯定會被抓去槍斃，近日判決結果出爐，台東地院依共同運輸第1級毒品罪判刑18年。

林孝道是台灣3大毒梟之一，多年來逍遙法外，他與東南亞國際毒梟結盟，有專屬走私船隊、毒品倉儲、運輸車隊及販賣通路，是個極嚴密、完整的組織，逍遙法外多年，在檢警共同努力下，終於瓦解該毒品集團。

林孝道在國際上「名聲響亮」，不只將毒品運進台灣，日本、菲律賓、東南亞等地都有他的船隊，擁有船隻8至9艘，據點遍布全球，甚至還曾從南美洲運送古柯鹼到澳洲。毒品通路完整綿密，是國際級的重量毒販。

林孝道在南部人脈橫跨政商界與黑道，早年因案被槍決的屏東縣黑道議長鄭太吉，與他是死對頭，林的手下被鄭槍殺，林馬上朝鄭的住處開100多槍報復；林孝道還曾規劃參選縣議員，直言登記就能當選，直指議長寶座，但之後因故未選。

林孝道雖遭檢方具體求刑15年，但台東地院刑事庭長邱奕智表示，合議庭認為林持有的部分可減刑，至於供出毒品來源不符減刑要件，考量他是全案主導，因此判刑18年；共犯判8年至17年多不等。

▲台東檢警破獲林孝道運毒集團，起出共296塊海洛因磚及安非他命（圖／記者楊漢聲攝）

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