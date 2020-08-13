裸露敏感部位引誘網友打賞　溫州90後女直播主床上被捕

▲一名擁有逾百萬會員的90後女直播主，在床上被捕。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

浙江溫州蒼南縣警方網安部門最近一舉清剿多個涉黃的直播平台，抓獲境內外涉案者達34人，斬斷了一條利用直播APP傳播淫穢內容的利益鏈。

抓捕當時，一名擁有逾百萬會員的90後女主播，更是在床上睡覺時被捕，現場曝光她當時的模樣十分狼狽。截至目前為止，抓獲的34名嫌犯之中，31人已遭移送起訴。案件仍在進一步偵辦中。

「國家網信辦」日前會同相關部門，對31家主要網路直播平台的內容和生態進行了全面調查，發現當中有10家網路直播平台有傳播低俗內容等問題，於是將他們約談。

報導的媒體來發現，包括被約談的平台在內的一些直播網站，低俗涉黃問題如今依然存在。 在某個直播平臺，大量女直播主都在進行色情直播。有些是直接裸露身體敏感部位、有的則是透過語語言和肢體動作引誘網友打賞。另外，這家平台還在色情直播的同時，推廣非法賭博活動「六合彩」。

在一個叫做「夜魅社區」的直播平台，陸媒記者發現在白天時段 ，平台裡的女直播主內容基本上以唱歌、聊天為主，但一到晚上10點以後，社區裡的直播內容就變了味。

在這個平台的一個聊天室裡，這位直播主不但網名露骨、衣著暴露，不斷慫恿網友最低充值100塊刷禮物、加微信，而且還聲稱會給網友發送更加精彩的節目。

果然，這位直播主在收到禮物之後，就在第一時間透過私信發來了個人微信號。添加之後，主播馬上發來多段色情影片。 為了得到更多打賞，這位直播主在私聊過程中，又連續發出更多的淫穢影片，同時還向網友預告第二天同一時間還有更多的所謂「精彩」內容。

▲大量女直播主都在進行色情直播：直接裸露身體敏感部位、或或透過語言和肢體動作引誘網友打賞。(圖／翻攝自大陸網站)