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噶瑪噶居蔣揚慈善基金會助弱勢　黃偉哲感謝捐贈南市愛心實物銀行法會物資

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▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，黃偉哲市長頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，黃偉哲市長頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了響應黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念，財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，包括罐頭、食品、麵、乾糧及白米等民生必需物資，用實際行動支持台南市社會局協助轄內弱勢家戶。

台南市長黃偉哲23日下午在社會局陳榮枝局長的陪同下，親自於法會現場頒贈感謝狀，感謝財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會開山上師洛本天津仁波切及譚守馨董事長的熱誠捐輸，並肯定市府及社會局對弱勢的照顧。

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▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，黃偉哲市長頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會長年熱心公益、關懷弱勢，堅持「關懷弱勢不能等待」、利他布施及濟貧扶弱的精神，以實際行動關懷照顧弱勢族群。

▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，黃偉哲市長頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次蔣揚基金會為落實物資捐贈之用意，特別先瞭解社會局在地各實物銀行最需要的物資及媒合需求，優先納入法㑹物資品項之採購，希望將佛祖的慈悲佈施傳達予需要的家庭。噶瑪噶居蔣揚基金會開山上師洛本天津仁波切表示，透過本次的捐贈，除了照顧弱勢，讓物資提供給社會上真正需要的民眾，更期待能發揮拋磚引玉的效果，邀請社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。

▲財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，特別捐贈法會170多桌物資給臺南市3處愛心實物銀行，黃偉哲市長頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長除了特別感謝噶瑪噶居蔣揚慈善基金會，將宗教的大愛與慈悲化為行動，實踐社會公益，更表示今年因疫情影響，許多寺廟都取消了祭祀活動，使得物資捐贈減少許多，在政府資源有限的情況下，更需結合無窮的民間資源，期待透過更多的公私協力合作，邀請更多善心團體共襄盛舉，造福更多台南市弱勢民眾，共同達成希望家園的願景，創造更溫暖美好的大台南。

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