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民間企業捐贈救護車　再添救護生力軍強化偏鄉地區救護能量

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▲上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局18日上午9時許，於消防局舉辦上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，內含X-SERIES多功能生理監視器耗材，由市長黃偉哲代表接受捐贈，同時希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳緊急救護服務品質。

上億保險經紀人公司董事長葉鶯敏女士表示，公司於1998年成立，總部設在台南，台北、高雄都有服務據點，提供企業團險、個人壽險及產險服務，目前員工數100餘人，服務客戶人數已逾30萬人， 捐贈人中稅承國先生及陳麗美女士賢伉儷早在2006年期間，因感念母親稅張玉嬌女士的養育恩德，於是當時便節省慈母之喪葬費用，以母親的名義捐贈救護車1部「稅張玉嬌號」給位於東區的東門消防分隊，同時在縣市合併後，於2013年除了捐贈價值138萬元供狹小巷道專用、可減少古蹟火災搶救時所造成水損的小型細水霧消防車之外，並持續的遵循母親的遺願，抱著對母親感恩的心回饋社會，於2014年7月再次以母親的名字來為救護車命名捐贈「稅張玉嬌2號」。

▲上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

捐贈人聽聞台南市南化偏遠地區，救護資源缺乏以及南化區的救護車輛已逾年限急迫需要汰換，立即情商上億保險經紀人公司共同集資再捐贈救護車1輛「稅張玉嬌3號」，強化偏遠地區救護能量，大大的提升南化地區緊急救護的醫療資源，同時也報答自己母親的恩德，繼續發揮自己的大孝與大愛來回饋社會。

▲上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在縣市合併之後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1％速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！台南市到院前緊急救護急救成功率，在與本市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且至2020年7月計有44位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是台南市救護人員24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

▲上億保險經紀人股份有限公司與稅承國先生、陳麗美女士賢伉儷，捐贈價值320萬元救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次所捐贈之救護車其車內的救護裝備、器材可以說是一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用，不僅有效提昇台南市民對「到院前緊急救護」服務工作的信賴，更保障消防人員於執行急救工作能增添一份安全感，對於民眾生命安全的守護，更有著極為顯著的助益。

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