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捐髓卡「3年後配對成功」　她傻：比樂透難中！網讚救了一個家庭

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▲▼ 慈濟打來：骨髓配對成功！她傻：為什麼樂透都沒有我的份..這個卻中了（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲慈濟通知骨髓配對成功！（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

「一切來的太突然！」一名女網友錯愕表示，最近接到醫院電話，告知骨髓配對成功，希望她能去院方一趟簽同意書。雖然救人一命是好事，不過原PO就怕會有後遺症。文章底下釣出多位過來人分享，捐贈過程確實會不太舒服，不過能讓另一個家庭重生，絕對是極大的福份。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》透露，昨（3）日晚間，接到一通來自慈濟醫院的電話，對方禮貌詢問「X小姐妳好，您還記得您在2017年在某某百貨公司樓下抽血，簽了骨髓捐髓卡嗎？」此話一出，立刻喚醒原PO多年記憶，「喔～我記得！怎麼了嗎？」

請繼續往下閱讀...

確認當事者知情後，慈濟人員接著解釋，「先跟您說，您骨髓配對成功了唷！要在跟您約時間簽同意書以及說明相關事項。」頓時間，原PO腦袋一片空白，錯愕回應「...喔好的！那我在跟您約時間。」

事後冷靜思索一番，原PO直言一切來得太突然了，儘管是好事一樁，仍讓她不免擔心，「聽說配對中的機率不高，為什麼樂透都沒有我的份...這個卻中了，捐這個會有後遺症嗎？」

文章曝光後，掀起8千多名網友讚爆，幾乎都給予正向暖能量，「如果能救人，我會去，哪裡的媒介沒差，都一樣救人來看待，捐骨髓不會傷身的」、「好人有好報的...如果有機會救活一個人是有多大的福份啊」、「這也算是救人吧，撇開慈濟到底好不好，救人是好的吧」、「捐骨髓真的要想清楚，如果答應之後又反悔，對受贈者及其家屬都是種二次傷害」、「是緣份，說不定有人會因為你的善舉重生，拯救了一個家庭」。

▲▼ 慈濟打來：骨髓配對成功！她傻：為什麼樂透都沒有我的份..這個卻中了（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲過來人透露，捐贈過程有些不愉快！（圖／翻攝爆廢公社二館）

有過來人分享，「我也捐過，捐給我姐姐，後遺症不知道，只是比較容易腰酸背痛」、「捐贈並不會有後遺症喔，但過程得打白血球生長激素，部分民眾可能會不舒服，但對身體不會有不好的影響。能配對成功真的、真的是相當不容易的」、「基本上不會有後遺症啦，捐贈之前還會再檢查過妳的身體狀況，那個人因為妳的骨髓可以重生，妳會有好福報」、「我是捐者，還捐了兩次，身體沒怎麼樣啊，現代的技術很發達，所以其實追個劇時間就過了」。

不過有網友抱持質疑態度，「別捐，你免費捐，他們高價賣」、「捐的沒錢，受的花錢，中間的呢」、「你的善心，他們會賺到很多錢喔」、「聽說好像才12萬，12萬有人跑全部流程加住院手術，加補償捐贈者檢查費、住院費、飲食交通費」。

事實上，捐贈骨隨引發營利一事，慈濟與醫護人員也多次澄清回應，「中心酌收取髓成本費用為新臺幣11萬3,735元，包括支付捐贈者身體檢查2萬元以及捐贈前抽取自備血、用藥、住院抽髓、健保無給付之醫療費、保險費、病房費、交通費等相關費用，低於全球各骨髓庫收費標準」，另對於無法負擔取髓費用的受贈者病患，慈濟基金會皆會全力協助。

▼網友認為，救人功德無量！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 慈濟打來：骨髓配對成功！她傻：為什麼樂透都沒有我的份..這個卻中了（圖／翻攝爆廢公社二館）

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