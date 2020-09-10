蒜價創5年新高每斤飆破300元！農糧署揭「進口檢疫不合格」造成

▲國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

國內大蒜價格持續飆漲，產地交易價格破300元，比雞、豬肉還貴。農糧署今（10日）表示，主要是受新冠肺炎疫情關係，蒜頭進口到台灣發現很多帶土、發霉，卡在檢疫不合格，直接銷毀或退運所致。

近月來蒜頭市價一路飆漲，國內蒜頭供需約在每年近7月耗罄，此時必須倚靠進口蒜頭來銜接需求，9至11月開始栽種後一直到隔年清明節前後採收。今年因疫情影響，進口貨櫃檢疫相當嚴格，以往年需進口約400櫃每櫃約24噸的大蒜，今年至今只進來約40櫃，完全是供不應求。

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農糧署作物生產組副組長黃瑞呈說，國內每年需有1萬多公噸進口大蒜補足需求，但今年台灣進口大蒜截至9月8日只有10629公噸，較去年同期19255公噸，少了約8千公噸。大蒜價格飆漲主要受疫情影響，國際蒜價每公噸漲到3400美元至4000美元，較去年1600美元，多3、4倍，加上5月起沒人力到國外作業，導致埃及、西班牙、義大利和韓國等國進口的大蒜，不是發霉就是有帶土情況，直接銷毀或退運。

防檢局表示，已有公文給主要進口業者要求大蒜輸出至出口國時，要做好品質管理跟相關檢疫。黃瑞呈指出根據昨天數據，通過的進口櫃數有比較多了，大蒜價格昨天是330元，今天下跌2成至260元到300元，是5年來新高。進口商也有提到，若通過檢疫櫃數會多，後續量相對增加，市場價格預計不會再這麼高，不過還要等到明、後天才會反應出來。

