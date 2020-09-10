去全聯車程30分鐘！她驚「家附近有3間」　網曝開店真相：看地區

▲全聯福利中心。（圖／翻攝自Google Map）

記者施怡妏／綜合報導

全聯是許多婆婆媽媽，以及在外租屋民眾的生活好夥伴，小小一間卻有著各種物品。有網友分享跟好友聊天時，對方提到每次去全聯，騎車都要騎30分鐘，讓她大吃一驚，「光我住的地方外面那條大馬路，短短車程內就開了3家全聯」，她也好奇詢問「大家的家都離全聯多遠呢？」

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，之前跟朋友聊天，對方提到最近為了要買普渡的用品，跑了三趟全聯，一次要騎將近30分鐘。另外一名朋友聽到後驚呼，「我想不到除了山區外，台灣有哪裡到達全聯需要30分鐘的？」原PO後來仔細想了一下，不論是工作的地方，或是居住地，去全聯只要騎車3分鐘內就可以到達。

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《ETtoday》記者聯繫原PO，她表示，朋友家住在台中沙鹿，自己則是住在歸仁，她上網查過，「歸仁人口數還比沙鹿少，但我家附近也有兩家全聯，所以很不解為何需要騎車30分鐘，況且朋友家也沒有很偏僻」。

貼文貼出後，許多網友留言，認為原PO的貼文有歧視性，她喊冤解釋，「我完全沒有歧視的意思，只是好奇而已，看到有人提到是不是在霸凌城鄉差距，可是我家也是小鄉鎮」。

▲許多人喜歡到超市購買民生用品。（圖／記者周宸亘攝）

許多網友紛紛提到，並不是每個地方都會有全聯，「還有很多鄉沒有全聯，30分鐘不奇怪，只有都市人會奇怪」、「我開車單趟要20分鐘，住在鄉下地方」、「妳去看看花蓮，除了花蓮市很多間之外，其它地區路程30分鐘很正常，不一定要山上」、「我住鄉下，要去全聯要去鎮上才有，近的都要開車20分鐘了，而且是沒有什麼車的情況下」、「台南市北門區去到任何一家全聯也都超過30分鐘阿」。

根據全聯官網的資料顯示，全台灣共有1009間分店，以直轄市為例子，台北市有124家、新北市有149家、桃園市有84間、台中市有128家、台南市有87家、高雄市有159家。