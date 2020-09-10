逛全聯腦波弱！她曬炫黑口罩「一串字威炸」　網暴動：這是限量版

▲全聯口罩超夯！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

不少民眾已把收集特殊口罩當成興趣！最近有女網友自嘲，逛超市竟見一款「We need backup」的聯名酷黑口罩，正是大家耳熟能詳「請支援收銀」的意思，正當她猶豫是否下手時，店員喊話「這口罩很難得...」一秒勸敗她，照片曝光後，讓一票口罩控嗨爆，「哇！黑色稀有！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》笑稱，今（10）日早上去逛超市，正在結帳時，發現櫃台擺著一堆「康乃馨炫黑醫療口罩」，上頭主打全聯獨家，限量販售。

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畫面可見，外包裝是黑色與橘色設計，非常顯眼，正當原PO不斷狂盯時，下秒女店員突然喊話，「這口罩很難得...」就是衝著這一句話，原PO決定收編，「腦波弱弱的就帶了一盒！」

據了解，20入售價190元，平均一片9.5元並不便宜。文章曝光後，底下網友暴動了，「哇！黑色稀有」、「上面有印白字，說11號開賣，但是今天已經很多人買到了」、「高雄買得到嗎？是不是限定北部才有」、「家人跟我說有賣，我五分鐘內到全部空了」、「剛去爬文，有火鍋店比較容易買到」、「今天在新竹全聯有看到，可是好貴呦」、「有問了！雲林這全聯根本沒有進貨」、「一片口罩要9.5元真的太貴了，口罩戴個2天就要換掉了，買不下手...我覺得一片6塊是極限了，現在口罩很好買啊！藥局很多」。

▲請支援收銀，成口罩賣點！（圖／翻攝 我愛全聯-好物老實說）



本站曾報導《全聯快閃網美火鍋店開幕！「請支援收銀」周邊醫療口罩9/11開賣》，為了讓「請支援收銀」口號發揚光大，全火鍋店內推出聯名限量商品，康乃馨醫療級口罩印著「We need backup」，以創意的趣味巧妙連結熟悉的台式生活文化，讓人會心一笑。

▼全聯聯名商品曝光！（圖／記者林育綾攝）

