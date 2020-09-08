全聯驚見「炫霓紫中衛口罩」！　她暗爽到極點喊：買到寶物

▲原PO在全聯櫃台驚見「炫霓紫」中衛口罩。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

近期因為新冠肺炎疫情又進入不穩定的狀況，甚至瀰漫一股不確定的緊張氣氛，民眾再度開始囤口罩，看到有口罩供應便會馬上買下。一名人妻分享，日前在全聯買菜，到櫃台要結帳時，發現櫃檯旁放著「炫霓紫」中衛口罩，問完價錢之後直接買入，興奮直呼「有史以來最幸運的一次」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，傍晚帶著兒子去買菜，結帳時意外瞥見櫃檯有一盒中衛口罩，而且只剩下唯一一盒，立刻詢問店員價錢，「.因為我從沒有買到過中衛口罩整盒的，想說應該要5、600元吧」；聽到店員回覆一盒50入300元之後，她當下傻住，「我有聽錯嗎？」回過神後馬上回覆店員，「好！幫我一起結帳」。

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原PO離開店家之後，難掩激動情緒，「只剩唯一一盒，竟然沒有刻意去找就買到了，心底真是默默暗爽到極點啊，只能說真的是一場巧遇啊」。她也在文中透露是哪一間店家，「我在台中北屯太原路跟興安路這家買到的，忘記問店員大概哪時候還會補貨，結帳時怕後面的人等太久沒多問。」

貼文一出後，許多網友露出羨慕的眼光，「已經太幸運了」、「好好珍惜，重要的密閉空間宴會，約會再戴」、「可以買樂透了」、「能在一般通路買到一盒中衛口罩，平實價位300元，而且還是深紫色的，我想可能妳上輩子拯救了世界吧」、「我這裡的全聯都沒看到過」、「好羨慕呀，每次都提前卡網路的開賣時間，但是從來沒有買到過」。