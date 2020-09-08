超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」網美必吃！全聯獨家2款冰品、隱藏版換購開跑

▲超夢幻「丸作食茶-粉紅仙人掌珍珠雪糕」全聯獨家開賣。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯獨家新推2款特色冰品，分別為「丸作食茶-粉紅仙人掌珍珠雪糕」與「杜老爺-黑糖珍奶冰淇淋」，其中超夢幻的「粉紅仙人掌珍珠雪糕」堪稱今夏壓軸必吃網美冰品，使用澎湖仙人掌原汁加上白玉珍珠，好吃又好拍。另外同步也推出全新一檔集點換購，9/11～12/3與北歐瑞典家居設計品牌MOZ合作推出4款生活居家用品，最低3折即可換購！

▲超夢幻的「粉紅仙人掌珍珠雪糕」堪稱今夏壓軸必吃網美冰品。（圖／全聯提供）

全聯去年首次與MOZ合作換購商品，受到許多消費者青睞，今年再次合作推出4款獨家換購商品，分別為「MOZ A4收納箱凳」、「MOZ陶瓷盤碗組」、「MOZ真空附匙悶燒罐」、「MOZ玩偶毛毯組」，每款皆有2色可選擇，等於共8樣商品。活動期間持福利卡購買日用品單筆每滿100元即可獲得1日用品積分，使用3積分起即可換購一款，最低不到3折起就可帶回家。

▲▼全聯推4款「MOZ日用品」集點加價購，不到3折即可帶回家。（圖／全聯提供）

MOZ起源自設計師Anders Bylin 1986年創立的Färg&Form公司，主打親子雜貨商品，後來成功創造MOZ家居設計品牌，以來自瑞典森林的友善麋鹿為logo，充滿童趣純真形象，加上簡約又兼具機能性的設計，深受歐美與日本等國家的年輕族群喜愛。

而這次推出的4款居家生活用品，不僅擁有可愛的麋鹿logo，還具有「一物兩用」的實用便利性，像是「MOZ A4收納箱凳」不僅能當收納箱使用，還能拿來當凳子使用，只需用3積分加189元就能換購。

▲▼「KAKAO FRIENDS」第二波隱藏版換購登場。（圖／全聯提供）

而全聯今年夏天推出的「KAKAO FRIENDS」7款換購商品，受到無數Ka粉喜愛，活動開檔至今已換購破千萬元，看好「KAKAO FRIENDS」魅力，將於9/11～10/8再推出「第二波隱藏版換購」，以淘氣小可愛APEACH啵啵桃為主角，獨家開發「顯示型大容量無線行動電源」和「黃/白光多功能公仔桌燈」2款換購商品，活動期間內，持福利卡購買飲料、冰品（不含PX Go！，酒類及冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲等）單筆每滿60元，即可獲得1飲料冰品積分，最少只要使用3積分就能加價換購一款。

▲初鹿牧場推紅烏龍蜜桃雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

除了全聯獨家推出的夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」，家樂福近來引進「初鹿牧場」推出的粉色系「紅烏龍蜜桃」雪糕也是狂撩少女心，主要使用南投紅烏龍茶，內餡夾入初鹿牛乳佐以蜜桃汁與水蜜桃泥，主打每一口都能吃得到濃郁茶香以及水蜜桃香氣，雪糕控可把握機會吃一波。

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