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中秋開烤「A5和牛」超奢華！超市高CP烤肉組、伴手禮優惠看這裡

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▲▼頂好中秋節預購推出早鳥優惠。（圖／頂好提供）

▲中秋節超市推出烤肉組合、伴手禮優惠開打。（圖／頂好提供）

記者林育綾／台北報導

中秋節即將到來，超市也紛紛推出優惠檔期，全聯福利中心自9/11至10/15推出「中秋烤肉月」，引進奢華單品「日本北海道A5和牛」和特選肉品及海鮮，還推出超過50款人氣伴手禮；而頂好超市也推出月餅禮盒預購早鳥優惠，即日起至9/23「任選5盒享95折，10盒9折」，部分月餅更提供宅配服務；烤肉食材也可預購至9/17，並提供宅配到府。

▲▼全聯中秋烤肉月。（圖／全聯提供）

▲全聯推出奢華單品「日本北海道A5和牛」。（圖／全聯提供）

全聯「中秋烤肉月」開跑

全聯今年結合乾貨、生鮮與預購，9/11開始至10/15推出「中秋烤肉月」，除了推出高CP值燒烤組合，也有奢華單品，同步推薦多款醬料。例如榮獲十大神農獎的獨家「桂丁土雞烤肉組合」預購價不到600元就能買到，限量只有300組；還有限量1000組的「豪華老饕首選燒烤組」，內含牛舌燒烤片、無骨牛小排燒烤片、沙朗牛排等。奢華單品部分主推「日本北海道A5和牛」，其他還有羅斯戰斧豬排禮盒、嚴選野生船凍透抽、宜蘭特選帶卵香魚，標榜在家就能享受餐廳級料理。

▲▼全聯中秋烤肉月。（圖／全聯提供）

▲限量1000組的「豪華老饕首選燒烤組」，內含牛舌燒烤片、無骨牛小排燒烤片、沙朗牛排等。（圖／全聯提供）

中秋預購更提前於7/3搶先開打，今年主打名店好禮，包含利記、三協成、寶泉、美心、哈根達斯、元祖、大黑松小倆口等，超過50款選項，價格位於160元～1680元間。

而在9/18～10/4期間，全聯門市也開賣現貨月餅，包括獨家合作的吳寶春師傅特製2款應景新品，「特色廣式月餅」一盒就能吃到3種口味；另一款「芋頭菠蘿酥」使用近期超火紅的大甲芋頭作為內餡，餡料與餅皮的天然奶油香相互融合，香滑綿密。而高CP值新品包括「金沙蛋黃酥禮盒」，一顆不到30元；此外「菠蘿蛋黃酥」、銅板價的「三協成紫米桂圓酥」，還有「廣式中月餅老鷹紅豆」也相當推薦。

頂好中秋預購推「早鳥優惠」

頂好超市在烤肉部分，推出高CP值烤肉組、以及各種頂級生鮮食材，包含七里香海陸烤肉組，嚴選日代頂級干貝、鮮撈海鮮、美味雞豬肉等多種高級食材；此外為了滿足肉食愛好者的需求，今年也推出七里香港式脆皮烤乳豬。

烤肉食材預購期限自即日起至9月17日止，更提供宅配到府，標榜不必出門也能輕鬆享用佳節盛宴。另外也特別精選榮獲「瑞穗神農獎」的35年老欉文旦禮盒、斗六履歷老欉文旦禮盒等。

▲▼頂好中秋節預購推出早鳥優惠。（圖／頂好提供）

▲頂好推出榮獲「瑞穗神農獎」的35年老欉文旦禮盒。（圖／頂好提供）

在月餅和伴手禮部分，頂好超市今年推出「奇華餅家」精裝迷你禮盒，一次擁有棗泥、鳳梨、蓮蓉、豆蓉4種口味；而傳統月餅也是經典不敗的首選，像是百年老店「新珍香」的烏豆沙蛋黃酥，餅皮層次分明，配上綿密萬丹紅豆與鬆軟紅土鴨蛋，口感豐富，令人欲罷不能；還有「陳允宝泉」賞星月慕禮盒。

▲▼頂好中秋節預購推出早鳥優惠。（圖／頂好提供）

▲頂好推出多款伴手禮。（圖／頂好提供）

而人氣不輸傳統月餅的鳳梨酥、鳳凰酥也是節慶送禮名單，包含耳熟能詳的「小潘」鳳凰酥、吳寶春」無嫌鳳梨酥等。即日起至9月23日止，頂好推出月餅禮盒預購早鳥優惠活動，「任選5盒享95折，10盒享9折」，部分月餅更提供宅配服務，其餘款式則可於9月17日起於門市開始取貨。

city'super 挺花蓮小農

city'super 力挺花蓮小農，今年再度攜手花蓮縣府，在全台7間門市集結25個農場與在地小農，推廣花蓮在地特色農畜產、人氣伴手禮，並力推應景鶴岡文旦、星級蓮貞豚烤肉組。

▲▼city`super 挺花蓮小農。（圖／city`super提供）

▲city`super 挺花蓮小農。（圖／city`super提供）

即日起至9/17在city’super「尚青花蓮物產展」購買花蓮商品滿800元，送銀色實用保冷袋一個；消費滿1800元送蓮貞豚保冷袋一個；買花蓮有機銀川系列商品滿600元，送市價100元的銀川有機白米600g一包。

而花蓮展主打鶴岡一甲子老欉文旦，60年老欉文旦柚禮盒3公斤，一盒6-8顆原價880元，特價699元；蓮貞豚剝皮辣椒、紹興酒香腸 300g 原價250元，特價199元；花蓮有機雙色火龍果100g原價26元，特價20元。

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