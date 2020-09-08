全聯「惡魔紅果實」燉雞湯！　網讚營養…加碼1吃法：像木瓜牛奶

▲木鱉果燉雞湯。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説，下同）



記者黃可昀／綜合報導

超市近年愈來愈多新奇產品，無論是甜食、水果、料理包等等都能引發討論。一名女子表示，昨天逛全聯看到架上有個橘紅色果實，以往從來沒有見過，但有聽過可以拿來煮雞湯，剛好正在8折特價，於是她馬上結帳入手，回家烹煮後被味道震驚，「起來有淡淡的香菇雞湯的味道」。

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▲木鱉果極具營養價值。



原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，明明是要買其他東西，結果看到這顆「惡魔果實」好奇心被激發，原來它的真名叫做木鱉果，是一種葫蘆科苦瓜屬的草本植物，先前有看過其他網友分享這能用來煮雞湯，於是決定買回家試試看。

▲把籽去除後丟進去雞湯裡一起燉。



用刀對半剖開後，裡面是滿滿紅色果肉包覆著一顆顆黑籽，「趕快上網查怎麼處理這玩意」，用湯匙把籽全挖出來以後，用手持攪拌機攪到籽和膜脫離，就能得到一碗紅色汁液，接著把果肉和汁液一起加進雞湯內熬煮，「放2片薑片&幾顆紅棗下去就可以了哦！」

►涼感舒適、用過回不去



網友紛紛回應，「這個可以燉排骨喔」、「生吃時籽外面紅色的肉甜甜，黃色果肉微微苦」、「我的越南朋友都把它的汁液拿來拌油飯，沒特別鹹甜味道，但是有營養，不錯吃」、「這個木鱉果在越南是算很棒的營養水果，孕婦坐月子及小孩吃都超棒。」還有人說木鱉果也可以拿來打成果汁，蒸熟後加入鮮奶、蜂蜜，喝起來有點類似木瓜牛奶的口感，「跟蜂蜜打成果汁超好喝」、「煮熟打碎加入鮮奶，好喝有點像木瓜牛奶。」

▼還可以用喝的 。

