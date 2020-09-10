臨停買便當！台南哥「網狀線鬼插」恥度破表　網看傻：想必餓壞了

▲網狀線是禁止臨停的。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名網友昨在連鎖便當店前，看到有駕駛為了買便當，臨停在網狀線上，而且停法恥度超高。畫面曝光後引發論戰，許多人傻眼直呼檢舉，也有部分網友認為，「停一下有必要？不給方便嗎？」

網友在「台南爆料公社」發文直呼，「買個飯車要停這樣，那就幫您增加曝光度，已檢舉！」從照片中可見，白色轎車不僅臨停在網狀線上，且車身佔據過半的車道，停法相當囂張，根本把馬路當停車場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們看完直回，「檢舉就對了」、「怎麼有那種臉停這樣，自私的人一堆」、「違規魔人會崩潰」、「肚子餓成這樣？連把車子停好的時間都沒有」、「這種人就是要讓他多花錢買飯」；也有不少在地人感嘆，「這邊車多的時候，就有療癒畫面可以看了」、「正常發揮」、「仁德，那邊真的是日常」。

▲看到這一幕，在地人表示，見怪不怪了。（圖／翻攝自台南爆料公社）

交通隊就指出，為了保護用路人安全、維持交通的順暢，網狀線一般會劃設在無紅綠燈的路口，就是要告示駕駛們，設置標線的交叉路口禁止臨時停車，但違停的情況仍時不時上演。

另外，根據《道路交通管理處罰條例》第56條第1項規定，違停者可裁處600元以上、1200元以下的罰鍰。

好笑的是，許多網友歪樓笑說，「這一定有賣獨門的三寶飯」、「肯定進去買雞腿的啦」、「害我不禁好奇他的排骨484很好吃」、「這家三寶飯一定很好吃」、「老蘇紅了」。

►根本像到了歐洲