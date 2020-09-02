「南迴巨龍」高架橋上丟垃圾　惡劣駕駛遭民眾拍下檢舉

▲民眾南迴巨龍上丟垃圾，遭拍下檢舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

南迴公路安朔至森永路段，高架橋如巨龍般的高架道路穿越溪澗山谷，成為攝影熱點，日前竟有民眾不顧及來往車流量大，趁黑夜於台九線草埔森永隧道高架橋上，將車停置於路肩後，開啟後車箱，隨即將車內的數包廢棄物往外丟棄，缺德行為全被完整拍攝並遭檢舉，台東縣環保局表示，最高可開罰至6000元整。

整個南迴公路截彎取直工程中，全長約11公里的台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，除了壯觀的「南迴巨龍」，還有長4.6公里的草埔隧道，號稱是全台最美的新闢公路，如巨龍般的高架道路也成為攝影熱點，未料這片美景竟有缺德民眾特地來棄置廢棄物。

從檢舉畫面看到，民眾趁黑夜於台九線草埔森永隧道高架橋上，將車停置於路肩後，開啟後車箱，隨即將車內的數包廢棄物往外丟棄，完全不知丟棄廢棄物行為已被完整拍攝並遭檢舉。

對此台東縣環境保護局表示，經查證該民眾確實有丟棄廢棄物之行為，已違反廢棄物清理法第27條第1款，環保局將依廢棄物清理法第50條，對該民眾處以新臺幣1200至6000元罰鍰，並重申勿隨意丟棄垃圾，共同維護環境。

環保局表示，隨意將廢棄物棄置野外，不但對環境造成嚴重的破壞、環境髒亂不堪、甚至難以清理，呼籲民眾發揮公德心，共同愛護環境與維持整潔，切勿因自己的便利而違法棄置廢棄物，應遵循合法管道棄置廢棄物，避免受罰。

民眾若有發現有隨意丟棄垃圾、廢棄物等行為，可清楚拍下車牌及丟棄行為等影片，依台東縣環境保護局民眾檢舉獎勵辦法檢舉(https://sites.google.com/view/ttc-ep-gov)或使用公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機的公害報報APP(Google Play 下載連結: https://reurl.cc/NjD6ZQ；IOS App Store下載連結: https://reurl.cc/nzX0Ed )、環保局陳情專線0800-066-666等多種管道提出陳情，環保局將派員前往稽(巡)查。

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▲民眾南迴巨龍上丟垃圾，遭拍下檢舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

