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左右沒車「穿越網狀線」...下秒收罰單！苗栗哥衰哭：人生第一次

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▲▼ 穿越網狀線，人生第一次走路被開單（圖／翻攝爆怨公社）

▲穿越網狀線，口袋300元也飛了！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「人生第一次走路被開單！」苗栗一名男網友傻眼表示，昨（8）日晚上7時許，走路在尚順五街上，當時準備過馬路，確定左右沒來車後，原PO直接跨越網狀線，豈料下一秒悲劇發生，員警突然出現開罰單。

原PO在臉書《爆廢公社》一臉哀號表示，「原來沒紅綠燈的路口，不是每個都可以走，學到了一課，路口一百公尺內有天橋或斑馬線，就只能依循這兩種道路設施通過。」畫面可見，員警以「行人不在劃設之人行道通行」為由開罰，但最雷的是，對方寫錯違規地點，「尚順五街開成東民三街」，讓原PO超無言。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 穿越網狀線，人生第一次走路被開單（圖／翻攝爆怨公社）

▲罰單曝光！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，大批網友熱議，「黃網線本來行人就是不能通行的，汽機車一樣也不能停留在上面，至於離斑馬線100公尺內都要過去走的規定是真的很麻煩啊」、「法規就是這樣，但誰會沒事走ㄈㄇ字型去對面」、「基本沒斑馬線是不能走啊」、「我幾年前也在北車新光三越吃過一張」、「這張記得是300，騎機車超過停止線，還有停到斑馬線上都會開喔」、「沒斑馬線我都走黃網耶...原來不能走喔」。

有達人熱心提醒，「T字路、黃網線是設計給對面那個路口出來的車量通行，在沒有行人穿越道的路口不能隨意通行，除非前後100公尺內沒有行人穿越道，這交通法規以前就有，只是沒有嚴格取締」、「7、8月就已經宣導會在9月做重點大執法，不是小不小條的問題，都宣導了還要僥倖，不怪執法者，是要怪我們自己本身」。

▲▼ 穿越網狀線，人生第一次走路被開單（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友也看傻眼！（圖／翻攝爆怨公社）

事實上，根據道路交通管理處罰條例第78條第1項3款指出，行人不依規定擅自穿越車道，在劃設行人穿越道或人行天橋、地下道100公尺內擅自穿越者；在禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段或三車道以上之單行道擅自穿越者，一旦違規都會處以300元罰鍰。

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