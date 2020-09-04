誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

▲麥拉倫被拖 ，網爽喊，「療育」。（圖／翻攝「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

記者陳韻如／綜合報導

台北市信義區1輛千萬超跑麥拉倫疑似被檢舉違停在紅線上，警方獲報到場後，立刻幫超跑裝上滑行氣拖走，而有民眾目擊整個過程，並拍下影片放上網路。影片曝光後，不少網友看了紛紛興奮留言，「送啦！太療育了」。

原PO拍下這短短73秒的影片，並上傳到臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》寫道，「誰說不敢拖超跑的，我來幫你們紀錄一下」，而透過畫面可以看到，一輛麥拉倫違停在紅線上，警方及拖吊車到場後，立刻進行拖吊作業。

影片中，拖吊人員俐落的指揮拖吊車駕駛，直到「爪子」伸進麥拉倫底盤後，便立刻拿出俗稱「溜冰鞋」的滑行器放在麥拉倫後輪，而過程中一名警方也在場緊盯紀錄，最後順利將麥拉倫拖走，整個過程僅短短的73秒。

這段影片曝光後，有不少網友興奮留言，「舒服！太舒服了」、「拖車心臟很大顆」、「看到拖吊人員手在抖」、「突然覺得這叫聲配這畫面好療癒」，而也有網友提醒拖吊人員，「慢慢開啊！掉下來就賠死了…」、「台北市的路…爲拖吊車司機擔心…」。

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