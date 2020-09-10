日本2在野黨合併「立憲民主黨」　枝野幸男當選黨魁

▲立憲民主黨黨魁枝野幸男。（圖／路透社）



文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併為一黨，今天舉行黨代表（黨魁）選舉，兩名候選人中，原立憲民主黨黨魁枝野幸男當選黨魁。新政黨黨名由投票決定為「立憲民主黨」。

日本放送協會（NHK）報導，兩黨合併的新黨今天下午在東京千代田區一家飯店舉行黨籍參眾兩院議員總會（大會），進行黨魁選舉。大會上，首先由兩名候選人、46歲的國民民主黨政務調查會長泉健太及56歲的立憲民主黨黨魁枝野幸男發表演說。

泉健太說，希望能創立一個民主、溝通良好的政黨，不是由上而下型的，而是能經由深入討論獲得答案的政黨。

枝野幸男說，應該打造一個守護人民生命與安居樂業、大家互相扶持、獲得信賴、運作機能好的政府，所以想對大家承諾，要站在前鋒，改變日本的政治。

兩名候選人演講後，參加這個新政黨的149名國會議員投票，結果枝野獲得107票、泉42票，枝野當選新黨的黨魁，任期2年，到2022年9月底為止。

這場大會也以投票方式決定新政黨黨名。之前枝野建議的黨名是「立憲民主黨」、泉建議的黨名是「民主黨」，今天投票結果，「立憲民主黨」獲94票、「民主黨」54票，新政黨名稱確定是「立憲民主黨」。

枝野幸男1964年生於櫪木縣宇都宮市，是眾議院埼玉5區選出的眾議員，當選9次。1987年東北大學法學部（法律系）畢業，1991年司法考試合格，成為律師。1993年由日本新黨提名參選眾議院選舉，首度當選。

枝野曾任民主黨幹事長（秘書長）、政調會長。民主黨執政時期（2009至2012年），曾擔任官房長官、經濟產業大臣。

2017年眾議院選舉前，枝野因所屬的民進黨與東京都知事小池百合子成立的希望黨合併一事，黨內內訌，他認為與民進黨理念、政策不同，因此創立立憲民主黨。