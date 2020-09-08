閃過人生走馬燈！川普遞「薄荷糖」讓金正恩嚇傻：以為要被暗殺

▲川普遞薄荷糖給金正恩，卻被對方誤會為是否要進行毒殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前白宮發言人、新聞秘書莎拉‧桑德斯（Sarah Sanders）即將於8日出版回憶錄《為自己發聲》（Speaking for Myself），回顧過去在任時親眼目睹、經歷的歷史大事，其中還特別以「火焰與憤怒」（Fire and Fury）為標題，用26頁的份量來呈現2018年平昌冬季奧運、新加坡川金會的軼事。

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2011年喪父後獨自接下重責大任，引領國政的9年期間，不僅須防外患、維持各種外交關係，也須專注於國內的政治鬥爭，防堵老臣勢力尾大不掉，因此造就其多疑的性格。桑德斯在書中就坦承，金正恩在與美國總統川普會面時，多次擔心會遭對方毒殺。

根據《韓聯社》，桑德斯回憶起2018年6月新加坡川金會在擴大會議結束後的午宴場景。當時川普在午餐開始後，將用來消除口臭的薄荷糖「tic tac」主動遞給金正恩，還對著金正恩問道「要不要來顆tic tac」；然而，金正恩卻用懵懂的表情看著川普，彷彿腦中頓時閃過「人生走馬燈」。

桑德斯在書中表示，「金委員長頓時不知道該如何反應，也許是正在擔心對方是否正準備要用糖果來毒殺自己。」

似乎是瞭解金正恩為何感到困惑，反應快速的川普隨即仰起頭來對著上空吐氣，並取出幾顆tic tac放進自己的嘴巴裡，這才讓金正恩消除疑心，馬上要了幾顆薄荷糖放入口中。

據悉，桑德斯還在書中爆料，金正恩在新加坡川金會時，曾不停對自己拋媚眼，似乎煞到自己，連川普得知後也跟著開玩笑，要桑德斯到北韓「為國獻身」。

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