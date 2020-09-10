日客違規搭上迴送藍皮車！台鐵：鐵道迷「帶錯路」導致誤乘

▲日本旅客原是要搭乘自強號，卻誤搭上了迴送列車。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

一名日本網友在Twitter分享搭乘台鐵藍皮普通車的照片，然而此舉其實是違規。交通部台鐵局表示，當日是因迴送普通車和原旅客搭乘之自強號同一月台，旅客原想搭乘自強號，鐵道迷慌亂之下，不小心帶著日本旅客搭上藍皮列車，到潮州站後即請兩位旅客改搭其他車次至高雄。

有日本網友在Twitter發文，他表示，自己在日式料理店內認識了一名鐵道迷與台鐵列車長，一同享用晚餐後，原想搭乘自強號，但列車長卻要他上迴送藍皮普通車，他拍下搭車的經過放上網路，引發日本網友羨慕。

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▲日本網友貼出搭乘台鐵藍皮列車的照片並發文。（圖／翻攝自Twitter）

對此，台鐵表示，經向當日車長查證 ，該車長到枋寮交接迴送藍皮普通車至潮州 ，在枋寮用餐時確實有遇到鐵道迷及該日本旅客，餐後車長即回車站做整備工作，因迴送普通車和原旅客搭乘之自強號同一月台，旅客原本要搭自強號，鐵道迷誤帶日本旅客上了迴送藍皮列車，並非列車長引導日本旅客上藍皮列車。

台鐵表示，因鐵道迷及日籍旅客搭錯車，該迴送普通車自枋寮開車後即直達到潮州，中途皆不停靠，車長發現後，基於護送旅客安全到達之原則，將兩名旅客送至潮州，再請兩名旅客改搭其他列車回高雄。

迴送車為開回檢修場的車輛，一般不開放載客，過去也曾發生過誤乘狀況。台鐵強調，台鐵局對迴送列車之處理，皆會在車站加強播音，並由站務人員注意引導，如發現誤乘旅客，基安全原則會護送旅客至最近車站下車，再轉搭正常列車至目的地。

▲台鐵藍皮火車。（圖／記者林育綾攝）