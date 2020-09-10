　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日客違規搭上迴送藍皮車！台鐵：鐵道迷「帶錯路」導致誤乘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本旅客原是要搭乘自強號，卻誤搭上了迴送列車。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

一名日本網友在Twitter分享搭乘台鐵藍皮普通車的照片，然而此舉其實是違規。交通部台鐵局表示，當日是因迴送普通車和原旅客搭乘之自強號同一月台，旅客原想搭乘自強號，鐵道迷慌亂之下，不小心帶著日本旅客搭上藍皮列車，到潮州站後即請兩位旅客改搭其他車次至高雄。

有日本網友在Twitter發文，他表示，自己在日式料理店內認識了一名鐵道迷與台鐵列車長，一同享用晚餐後，原想搭乘自強號，但列車長卻要他上迴送藍皮普通車，他拍下搭車的經過放上網路，引發日本網友羨慕。

請繼續往下閱讀...

▲日本網友貼出搭乘台鐵藍皮列車的照片並發文。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本網友貼出搭乘台鐵藍皮列車的照片並發文。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本網友貼出搭乘台鐵藍皮列車的照片並發文。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本網友貼出搭乘台鐵藍皮列車的照片並發文。（圖／翻攝自Twitter）

對此，台鐵表示，經向當日車長查證 ，該車長到枋寮交接迴送藍皮普通車至潮州 ，在枋寮用餐時確實有遇到鐵道迷及該日本旅客，餐後車長即回車站做整備工作，因迴送普通車和原旅客搭乘之自強號同一月台，旅客原本要搭自強號，鐵道迷誤帶日本旅客上了迴送藍皮列車，並非列車長引導日本旅客上藍皮列車。

台鐵表示，因鐵道迷及日籍旅客搭錯車，該迴送普通車自枋寮開車後即直達到潮州，中途皆不停靠，車長發現後，基於護送旅客安全到達之原則，將兩名旅客送至潮州，再請兩名旅客改搭其他列車回高雄。

迴送車為開回檢修場的車輛，一般不開放載客，過去也曾發生過誤乘狀況。台鐵強調，台鐵局對迴送列車之處理，皆會在車站加強播音，並由站務人員注意引導，如發現誤乘旅客，基安全原則會護送旅客至最近車站下車，再轉搭正常列車至目的地。

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼南國漫讀節／每日僅1班藍皮火車打造成「列車上的書店」。詩人馬翊航、許含光一起帶隊，跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

▲台鐵藍皮火車。（圖／記者林育綾攝）

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎再增1例確診！指揮中心1400臨時記者會說明
快訊／動漫展露「黑森林」辯給男友拍　假Coser妹遭起訴
入秋首波鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨　午後雷雨彈熱區出爐
好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞滿整台車：搬就對了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

駕駛請注意！蘇花改路段中秋連假仍維持雙向各1車道行駛

入秋首波鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨　午後雷雨彈熱區出爐

預防國人第一癌有解　醫師呼籲：大腸鏡檢查揪潛伏息肉

日客違規搭上迴送藍皮車！台鐵：鐵道迷「帶錯路」導致誤乘

好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞滿整台車：搬就對了

港湖胖虎進來囉！高嘉瑜律師大會唱隱形翅膀　法界哀號：司法迫害

「泡麵蓋無限迴圈」她怨：只是想吃而已　網炸鍋！有人經驗更扯

F雪乳正妹直播「挖小穴」：天天高潮　他抽搐嬌喊慢到快最爽！

不給帶貓！小姐姐「裸三點」鬧World Gym　健美鮮肉制止被咆嘯

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

駕駛請注意！蘇花改路段中秋連假仍維持雙向各1車道行駛

入秋首波鋒面抵達！即刻起2地區整天有雨　午後雷雨彈熱區出爐

預防國人第一癌有解　醫師呼籲：大腸鏡檢查揪潛伏息肉

日客違規搭上迴送藍皮車！台鐵：鐵道迷「帶錯路」導致誤乘

好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞滿整台車：搬就對了

港湖胖虎進來囉！高嘉瑜律師大會唱隱形翅膀　法界哀號：司法迫害

「泡麵蓋無限迴圈」她怨：只是想吃而已　網炸鍋！有人經驗更扯

F雪乳正妹直播「挖小穴」：天天高潮　他抽搐嬌喊慢到快最爽！

不給帶貓！小姐姐「裸三點」鬧World Gym　健美鮮肉制止被咆嘯

鬍子刮一半驚見插頭噴火　屋主光腳奔逃...滿屋回收物燒光光

圓房東夢！1980萬買巷弄店面　輕資本投報率2.7％

伸手抓、出腳踹陌生人　鳳山怪男被逮：看到騎車慢情緒就上來！

曾玟學發千字文護賴品妤　「退黨無關戀情」駁時力入贅新潮流說

給你「一分錢兩分貨」　Hyundai Venue超值跨界休旅體驗！

譚以欣出門只要15分鐘！減法化妝術看起來就像大學生

丁允恭渣情曝光請辭…蘇貞昌「好可惜」　他酸：女兒遇到也可惜？

新案衛浴分4級！只認識TOTO？　一張表秒懂衛浴標配玩甚麼

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

滿滿蛤蜊泡菜烏龍麵！高雄人氣熱炒酒吧　小酌配香煎小卷超涮嘴

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

生活熱門新聞

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

裸女三點全露大鬧World Gym　健美小鮮肉制止遭咆嘯

F雪乳直播「挖小穴」：天天高潮

明起全台午後雷雨「炸到下周」

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

好市多「國民神飲」特價暴動！他搶翻塞整車

買泡麵蓋子掀不完！網揭：內有洋蔥

逛農會「拿農遊券」遭酸　網怒：沒券也不會去

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

最在意「門當戶對」星座Top3！專家曝2種人想一步登天：省人生時間

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

天兵同梯未坦承接觸史！30新兵被隔離14天

更多熱門

相關新聞

國慶高鐵加開825車　9/11開搶

國慶高鐵加開825車　9/11開搶

國慶連假將至，台灣高鐵公司為因應旅運需求，自10月8日至10月12日規劃為期5天的「國慶疏運」。期間加開102班次列車（南下51班、北上51班），總計5天提供825班次列車，各車次均有3到5節的自由座，旅客可自9月11日凌晨零時起購票。另外，台鐵在國慶連假間也加開146班車，明（10）日凌晨起開賣。

鐵路立體化　中小型都市成本高

鐵路立體化　中小型都市成本高

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

台鐵國慶加開146班車　9/10開賣

台鐵國慶加開146班車　9/10開賣

斗南站跨站式站房　9/5正式啟用

斗南站跨站式站房　9/5正式啟用

關鍵字：

台鐵藍皮列車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面