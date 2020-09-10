國慶搶票戰上演！台鐵「一夜狂銷14萬張票」　東部幹線一票難求

▲台鐵於國慶連假規劃疏運期。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

國慶連假將至，交通部台鐵局自今（10）日凌晨0時起開放預訂國慶疏運期間車票，截至今日上午9時止，總計完成8萬2,101筆、14萬8,299張訂票，東部幹線車票幾乎被搶光，訂票成功的旅客須於2日內付款取票，否則逾期未取車票將於12日釋出。

台鐵局表示，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於9月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另外，10月8、9、11日東線4班實名制列車，將於9月11日零時起開放 109 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲國慶車票開搶，一夜賣出14萬張票。（圖／記者湯興漢攝）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

往花蓮10月8日17時以後至10月9日15時以前，長途自強號座位已售完。

往台東10月8日9時至10月9日18時以前，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

10月11日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

10月8日15時至10月9日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

10月11日11時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

10月9日12時以前長途自強號座位已售完。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。