23案鐵路立體化進行中！中小型都市「成本高收益低」　台鐵虧很大

▲鐵路立體化可提升經濟效應。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

為創造都市更新契機，提高經濟效應，全台多個縣市都在爭取鐵路立體化，據交通部台鐵局統計，目前正有23個案子執行鐵路立體化計畫中。然而運研所指出，中小型都市進行鐵路立體化時，營運成本與大型都會區相當，運量卻較低，導致台鐵局財務負擔加劇。

台鐵局表示，今年7月頒布「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」，使地方政府所提計畫能合理估算臺鐵局營運成本及收入，儘速達成共識，未來與地方政府協商溝通補償措施時將有所依循，有助於共同成就地方都市發展之願景，創造雙贏。

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▲全台鐵路立體化建案共23案。（圖／台鐵提供）

據台鐵局統計，目前正在進行鐵路立體化的建設共有23案，包括已啟用5案、施工中2案、綜合規劃3案、可行性研究13案，囊括縣市包括台北、台中、宜蘭、高雄、屏東、台南、嘉義、桃園、新竹、新北、苗栗、彰化、雲林、花蓮等，幾乎是全台都正在進行中。

然而，運研所研究指出，中小型都市採用相同鐵路立體化型式時，每公里建造與營運維護成本亦與大型都會區相當，但因其運量較低，更易使台鐵局財務負擔加劇。

▲目前施工中或已啟用的主要鐵路立體化建設位置圖。（圖／台鐵提供）

台鐵局建立財務虧損補償協商機制，此機制參採近年協商經驗並依據現行立體化要點繪製出流程圖，且進一步彙整相關作業指引(Guidelines)，主要範疇包含立體化站區規劃、新增成本及收入分析、補償優惠措施之相關構想及注意事項等。

台鐵局表示，此舉可望提升計畫整體效益，在可增益收入的原則下，配合地方推動鐵路立體化建設，不只可令台鐵奠定永續經營的利基，也可成就地方都市發展之願景，共創雙贏。