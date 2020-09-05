喜迎國慶連假！台鐵「加開146班車」　9/10凌晨開放訂票

▲台鐵國慶連假加開146班車。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年中秋與國慶連假十分接近，交通部台鐵局因應旅客疏運需求，將自10月8日起至10月12日5天期間，全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛，於9月10日0時起，開放便利商店、網路及電話語音訂票。

台鐵局表示，本次加開列車包含東部地區10月9日至11日「樹林－花蓮」直達優惠復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，同時為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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自9月10日0時起至9月12日24時止，將優先開放常態實名制優先訂票，符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂10月8日至10月12日之乘車票，未訂完之座位自9月13日0時起全面開放一般旅客訂票。

▲國慶連假加班車於9/10開賣票。（圖／記者湯興漢攝）

7班常態實名制車次包括花蓮為206次(週六行駛)、207次(每日行駛)、238次(週一至六行駛)及240次(週日行駛)，供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。臺東為405次(週六、日、一行駛)、408次(每日行駛)及431次(每日行駛)，供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

另外10月8、9日及11日東線加開4班實名制自強號列車，於9月11日0時起至乘車前3日止優先開放109年8月1日以前設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身份證統一編號第1碼為Ｕ或Ｖ及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

▲台鐵國慶實名制車次。（圖／台鐵提供）