搶國慶連假出遊！雙鐵5天加開971車　車票「明後天接連開賣」

▲高鐵國慶連假加開車次。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假將至，台灣高鐵公司為因應旅運需求，自10月8日至10月12日規劃為期5天的「國慶疏運」。期間加開102班次列車（南下51班、北上51班），總計5天提供825班次列車，各車次均有3到5節的自由座，旅客可自9月11日凌晨零時起購票。另外，台鐵在國慶連假間也加開146班車，明（10）日凌晨起開賣。

高鐵公司表示，旅客可自9月11日（五）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機訂票。

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▲高鐵國慶車票9/11開賣。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司表示，國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

高鐵公司指出，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

▲台鐵國慶車票明開賣。（圖／記者李毓康攝）

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

另外，交通部台鐵局因應旅客疏運需求，將自10月8日起至10月12日5天期間，全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛，於9月10日0時起，開放便利商店、網路及電話語音訂票。