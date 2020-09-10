內湖民權東路六段路面損壞！北市府花1390萬整治、降行車噪音

▲內湖民權東路六段路面更新施作範圍平面圖。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市內湖區民權東路六段乘載眾多車流，在大量交通負荷下，道路耗損過大，路面出現不平整、龜裂現象。北市府為此辦理路面更新工程，於近期完工後，提供市民更平順好走的路面。

新工處工務科郭俊昇科長表示，民權東路六段沿線有台灣士林地方法院內湖簡易庭、內湖區公所、三民國中、新湖國小、文德派出所、扶輪親恩公園及國稅局內湖稽徵所等，周邊還有內湖運動公園、消防局民權分隊、大客運公車總站、多家加油站及眾多商家，是當地民眾日常生活頻繁使用的交通要道，且臨近內湖科技園區，同時也是多線公車及大型車輛必經之路，上下班時段交通流量均甚為龐大，導致路面損壞的修補頻率愈來愈高，修補面積有加大趨勢。

▲民權東路六段路面施作前。（圖／北市府提供）

郭俊昇指出，為解決這些現象，辦理內湖區民權東路六段（舊宗路二段至瑞光街口）的路面更新工程，針對現況路基不良而造成路面損壞之範圍辦理路基改善，以求徹底解決同一處路面反覆損壞之原因，延長路面使用壽命，同時辦理人手孔下地作業，避免因路面上人手孔高程影響路面平整度，路面更新長度約1013公尺，工程經費約1390萬元。

▲民權東路六段路面施作後。（圖／北市府提供）



新工處工務科東區工務所主任高文良提到，此次路面更新工程為減少對周邊居民生活作息及交通影響，路面全面更新期間加派施工機具及人力，以加速工程進度及減少影響市民天數，利用夜間銑鋪完成路面更新作業，因夜間施工影響周邊居民生活作息造成不便，新工處除深感抱歉，亦感謝市民的體諒。

▲民權東路六段路面施作前。（圖／北市府提供）

高文良說道，此次路面更新工程也獲得當地里辦公處全力支持，里辦公處、交通局及警察局同仁均積極協助新工處向受影響市民溝通，使此工程得以順利推展，如期完成；另外，此路段已納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

▲民權東路六段路面施作後。（圖／北市府提供）



內湖區湖元里里長林明源表示，內湖區民權東路六段既有路面長期負荷大型車輛造成路面老舊及眾多人手孔分布，雖然施工造成不便，但感謝新工處以專業能力支持里內重要道路更新作業，更能了解當地民意，以最貼近當地里民需求為考量，更新路面，調降人手孔，降低行車噪音，更提供市民更安全舒適及美觀的道路。

▲民權東路六段路面完工。（圖／北市府提供）