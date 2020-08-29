影／見車被拖吊！男失控踩油門「企圖撞警」…速遭破窗壓制

記者徐愷昕／台北報導

台北市內湖區內湖路一段737巷內一部車輛，28日上午遭民眾報案檢舉違停紅線上。警方到場處理時一查，由於發現該車是逾檢的狀況，遂展開拖吊行動。未料該車駕駛卻不肯就範，當場與警方發生衝突，過程中甚至還啟動油門意圖衝撞員警，行徑相當囂張。

▲吳姓男子一得知車輛遭拖吊，不僅情緒失控朝警狂嗆聲，還企圖啟動油門衝撞。（圖／東森新聞）

內湖警28日上午8時許接獲民眾報案稱，有車輛違停在巷內紅線，經到場了解，由於發現該違停車輛是逾檢狀況，依法必須拖吊走，遂展開行動。沒想到當警方執法到一半時，54歲吳姓車主突到場，他一得知自己車輛將被移置保管場，情緒當場崩潰，不僅開始朝員警嗆聲，隨後更直接坐入車內反鎖車門，意圖踩油門衝撞。

▲▼男子拒絕拖吊竟企圖撞警，員警見情況危急速拿出破窗器逮人。（圖／東森新聞）

經警不斷勸說，吳男仍不肯就範，他還在大街上不斷哀嚎狂喊「殺人啊」等語，失控舉動嚇壞一旁路人。而員警見情況危急，趕緊拿起破窗器下馬威，其中一員則趁隙進入副駕，強行將吳男自車內拉出並壓制在地，事件才終於落幕。目前全案經訊後，吳男被依犯妨害公務罪送辦。

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