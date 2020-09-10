港湖胖虎進來囉！高嘉瑜律師大會唱隱形翅膀　法界哀號：司法迫害

▲高嘉瑜「現聲」律師節晚會。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

台北律師公會昨晚舉辦律師節晚會，港湖女神高嘉瑜也到場高歌慶祝，她的歌聲震撼律師圈，在社群軟體上瘋狂洗版，還有人直說「這不是司法迫害什麼是司法迫害」、「律師界面臨大滅絕」。

律師林智群昨晚就在臉書發文指出自己因為加班沒出席，結果「被一堆律師用港湖胖虎歌聲洗版，就是一副這種聲音不能只有我聽到的態度」，還開玩笑說「這不是司法迫害什麼是司法迫害」、「律師界面臨大滅絕」。

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▲教導出不少律師的李茂生教授也在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）



台大法律系教授李茂生也在臉書貼文，「今晚我的FB塗鴉牆被洗版，幾乎都是在談參加內湖典華飯店晚宴獻歌的某位女士（我完全沒有記憶教過她，所以尊稱她為女士）。還說許多道長聽完後，都長了翅膀。連歌王李冠〇律師都無法免俗，在網頁上帶上一筆。只是不知他是嫉妒還是羨慕。還有，她的同班同學沒搶著去合照嗎？」

不少人湧入貼文回應，「聽歌的時候都升天了」、「老師，這種超渡眾生離苦得樂的天籟，我是心悅誠服甘拜下風啊！」、「我認為高女士這次真的有練過，有十足的進步。許多道長都長了翅膀似的飛奔到她的左右合影或自拍。高女士的歌藝在北律找到溫暖了」、「死神聖物隱形翅膀」。

▼港湖胖虎驚動律師圈。（圖／翻攝自臉書）



▼高嘉瑜獻唱。（圖／翻攝自臉書）

