屏東血腥車禍...他「上下身險分離」慘死！賓士駕駛：人噴到我這

記者黃子倩、林昱萱／屏東報導

屏東縣枋山鄉9日深夜10時許發生一起驚悚死亡車禍，事發當時一名66歲的老翁遭到2輛車輛撞擊、輾過，上下半身幾乎斷成兩截，當場死亡。其中一輛賓士車發現後，立即下車查看，但另一輛肇事拖板車則加速逃離現場。另外，稍早監視器畫面也隨之曝光，只見畫面中一對母女見狀後，著急地走在車道上，而一名機車騎士則是趕忙在路口停下幫忙攔車。

▲屏東死亡車禍，白賓士與拖板車先後駛過。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在9日深夜10時許，事發當時66歲的老翁行經屏東縣枋山鄉台1線448.5K處，卻突然遭到兩輛疾駛的車輛撞擊、輾過。雖然在事發之後，白賓士駕駛自覺有輾過物體，隨即下車察看，但老翁的上下半身卻幾乎斷成兩截、現場支離破碎，滿地鮮血明顯死亡。此外，另外一台拖板車在肇事後，非但沒有停車查看，竟還加速逃逸。

▲屏東枋山死亡車禍，死者遺體險些被輾成兩截。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，由於事故地點並無監視器，因此並未拍下事故關鍵畫面，能調閱周遭道路監視器，比對可疑車輛，而從監視器畫面可見，事發當時白車率先通過路口，而拖板車則緊隨在後，但當時白車駕駛則表示，疑似是拖板車先撞到，人才噴到他那邊，他閃避不及撞上。不過，由於拖板車與自小客2車經過相差僅約1秒，目前詳細肇事責任歸屬仍有警方釐清當中。

此外，在經警方積極追查之下，於案發2小時後成功將肇事拖板車駕駛逮捕。據了解，該名拖板車駕駛是台東人，昨晚本要開車載礦泉水回台東，未料卻會在路口撞上老翁。對此，目前警方正積極對比車內行車紀錄器等，以釐清案情。