【疫情戀歌3】英攝影師來台定居　記錄疫情下的臉譜：+0最開心

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北報導

這場疫情下，太多悲歡離合上演，每個人故事就像是風中的塵埃，還沒來得及看清，便匆匆飛過。去年來台灣定居的英國攝影師Naomi和韓國男友Min則選擇用鏡頭記錄這些瞬間，他們的作品中，有慶祝「+0」的喜悅、也有工作量大減的不知所措，更有對台灣防疫的驕傲。

Naomi的工作室位於大稻埕的巷弄內，面積不大卻小而精巧，工業風的墻壁上掛了在各地拍攝的作品，留著俐落短髮的她熱情的用中文說「你好」，被讚說得很標準，她靦腆一笑，「中文好難。」

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▲Naomi在介紹自己的作品。（圖／記者曾俊豪攝）

關於自己跟台灣的緣分，Naomi說，過去5年，她在英國、中國大陸以及台灣教授攝影，在一次偶然的機會下，認識了同為攝影師的Min，原本單人的行走旅程多了一個人陪伴。之後，他們來到台灣，便愛上這片土地，為這裡的文化著迷，2019年1月決定在此定居，今年5月開了自己的工作室。

沒想到，就在此時新冠肺炎疫情爆發了，許多人的步調、計畫都被打亂，但對Naomi和Min來說，他們覺得自己「足夠幸運」能夠一起在台灣。熱衷「社會紀實」的Naomi則決定利用這個機會，與Min一起記錄疫情—不同人群如何受到新冠肺炎疫情影響（How has COVID-19 affected you in Taiwan?）。

▲Naomi在介紹個人自拍照的寓意。（圖／記者曾俊豪攝）

說著說著，Naomi拿出兩張攝影作品，一張是她、一張是Min。他們各自在黑幕前，用自己的肢體去表達「疫情下的感受」，之後來拍攝的人也是按照這個方式，「我們不會指導他們擺出什麼姿勢，什麼動作都可以」，因此可以看到拍攝者最真實、最內心的表達。

聊到自己的作品，明顯感受到Naomi的神采飛揚，少了侷促，像介紹自己小孩一般滔滔不絕。她笑著分享，當時有人因為實在想不出擺什麼動作，搖搖手說下次再來，之後到場整個行雲流水，「應該是有練過」，還有陣子是「+0」熱潮，來拍照的人隔著鏡頭都能感受到他們的歡喜。

▲Naomi的作品。（圖／受訪者提供）

目前，Naomi和Min已經無償拍攝超過100張系列人像，這個過程讓他們仿佛經歷人生百態，因為除了影像紀錄，參與者還必須用紙卡寫下心中對疫情最真實的感受。有旅遊業業務站在鏡頭前，一手遮著眼睛，「因為每天忙碌的工作，一切都歸零，沒有電話進來，沒有case進單，有一陣子很不知所措！」

另外，也有擺出打坐姿勢的女生，認為疫情帶來機會，「很久沒聯絡的前男友得了病毒，也因此我們原諒彼此過去對各自造成的不開心，再一次以朋友的身份，關心陪伴知道危機解決。對我而言，是一次重新檢視以及，和過去釋懷的機會。」

▲對「空中飛人」機長來說，疫情帶給他的是觸動。（圖／受訪者提供）

在這麼多作品裡，Naomi和Min印象最深刻的是一名長榮機長。在過去這段時間裡，他每一次執行飛行任務後，都要到酒店隔離，雖然人在台灣，但陪伴家人的時間卻不多，家人也對他「空中飛人」的工作深感擔憂，擔心會感染新冠病毒。

然而，穿梭各國的見聞以及長時間的獨處，讓這位機長深入思考許多事物，他對身邊的人平安健康感到幸運，也為能夠運輸醫療物資感到喜悅，這場疫情帶給他的，是「觸動」。

▲Naomi的項目仍在持續。（圖／記者曾俊豪攝）

用自己的力量傳遞小人物故事，讓外界關注到疫情下最真實的聲音，這讓Naomi覺得充滿意義。不過，隨著男友Min日前回到韓國後，原本黏在一起的異國戀，真的成了分隔兩地的異國戀曲。

幸好，這個公益項目就像一塊隱形的磁鐵，吸住Naomi跟Min的心，隨著每個拍照者按下快門，都像注入能量，讓兩人堅持下去，等待解封碰面的那一天。