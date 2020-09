【疫情戀歌3】英攝影師來台定居　記錄疫情下的臉譜：+0最開心

記者蔡儀潔、曾俊豪/台北報導

這場疫情下,太多悲歡離合上演,每個人故事就像是風中的塵埃,還沒來得及看清,便匆匆飛過。去年來台灣定居的英國攝影師Naomi和韓國男友Min則選擇用鏡頭記錄這些瞬間,他們的作品中,有慶祝「+0」的喜悅、也有工作量大減的不知所措,更有對台灣防疫的驕傲。

Naomi的工作室位於大稻埕的巷弄內,面積不大卻小而精巧,工業風的墻壁上掛了在各地拍攝的作品,留著俐落短髮的她熱情的用中文說「你好」,被讚說得很標準,她靦腆一笑,「中文好難。」

▲Naomi在介紹自己的作品。(圖/記者曾俊豪攝)

關於自己跟台灣的緣分,Naomi說,過去5年,她在英國、中國大陸以及台灣教授攝影,在一次偶然的機會下,認識了同為攝影師的Min,原本單人的行走旅程多了一個人陪伴。之後,他們來到台灣,便愛上這片土地,為這裡的文化著迷,2019年1月決定在此定居,今年5月開了自己的工作室。

沒想到,就在此時新冠肺炎疫情爆發了,許多人的步調、計畫都被打亂,但對Naomi和Min來說,他們覺得自己「足夠幸運」能夠一起在台灣。熱衷「社會紀實」的Naomi則決定利用這個機會,與Min一起記錄疫情—不同人群如何受到新冠肺炎疫情影響(How has COVID-19 affected you in Taiwan?)。

▲Naomi在介紹個人自拍照的寓意。(圖/記者曾俊豪攝)

說著說著,Naomi拿出兩張攝影作品,一張是她、一張是Min。他們各自在黑幕前,用自己的肢體去表達「疫情下的感受」,之後來拍攝的人也是按照這個方式,「我們不會指導他們擺出什麼姿勢,什麼動作都可以」,因此可以看到拍攝者最真實、最內心的表達。

聊到自己的作品,明顯感受到Naomi的神采飛揚,少了侷促,像介紹自己小孩一般滔滔不絕。她笑著分享,當時有人因為實在想不出擺什麼動作,搖搖手說下次再來,之後到場整個行雲流水,「應該是有練過」,還有陣子是「+0」熱潮,來拍照的人隔著鏡頭都能感受到他們的歡喜。

▲Naomi的作品。(圖/受訪者提供)

目前,Naomi和Min已經無償拍攝超過100張系列人像,這個過程讓他們仿佛經歷人生百態,因為除了影像紀錄,參與者還必須用紙卡寫下心中對疫情最真實的感受。有旅遊業業務站在鏡頭前,一手遮著眼睛,「因為每天忙碌的工作,一切都歸零,沒有電話進來,沒有case進單,有一陣子很不知所措!」

另外,也有擺出打坐姿勢的女生,認為疫情帶來機會,「很久沒聯絡的前男友得了病毒,也因此我們原諒彼此過去對各自造成的不開心,再一次以朋友的身份,關心陪伴知道危機解決。對我而言,是一次重新檢視以及,和過去釋懷的機會。」

▲對「空中飛人」機長來說,疫情帶給他的是觸動。(圖/受訪者提供)

在這麼多作品裡,Naomi和Min印象最深刻的是一名長榮機長。在過去這段時間裡,他每一次執行飛行任務後,都要到酒店隔離,雖然人在台灣,但陪伴家人的時間卻不多,家人也對他「空中飛人」的工作深感擔憂,擔心會感染新冠病毒。

然而,穿梭各國的見聞以及長時間的獨處,讓這位機長深入思考許多事物,他對身邊的人平安健康感到幸運,也為能夠運輸醫療物資感到喜悅,這場疫情帶給他的,是「觸動」。

▲Naomi的項目仍在持續。(圖/記者曾俊豪攝)

用自己的力量傳遞小人物故事,讓外界關注到疫情下最真實的聲音,這讓Naomi覺得充滿意義。不過,隨著男友Min日前回到韓國後,原本黏在一起的異國戀,真的成了分隔兩地的異國戀曲。

幸好,這個公益項目就像一塊隱形的磁鐵,吸住Naomi跟Min的心,隨著每個拍照者按下快門,都像注入能量,讓兩人堅持下去,等待解封碰面的那一天。