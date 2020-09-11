市售醫療用口罩12/17後沒賣完「可報徵用」　檢驗合格進戰備庫存

記者嚴云岑／台北報導

加利黑心口罩事件重挫國家隊聲譽，中央流行疫情指揮中心緊急公佈標示新制，盼重建民眾信心，9月17日起國產醫用口罩均須加印新鋼印，藥局先前庫存的實名制口罩，則會全面回收。指揮官陳時中說，目前市售醫療口罩都可繼續販售，12月17日後若還沒賣完，可以報請指揮中心徵用，一旦檢驗合格，就會進入戰備庫存，以供不時之須。

食藥署預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規範自9月17日起需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。示之字高不得小於0.4公分，但不包含醫用N95等級以上、非平面及專供外銷的醫用口罩。

陳時中今（11）日表示，未來市售醫用口罩盒裝或最小包裝，均須標示產地與醫用，9月17日起自藥局販售的實名制口罩，都應有MD、MIT鋼印，四大超商實名制口罩因採預購制，第17期（9/28-10/11）才有辦法供應，民眾如果預購第16期（9/14-9/27）口罩，但仍堅持要領取有新鋼印者，可延至第17期領取。

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陳時中說，雖然新制上路後，沒有鋼印的口罩依然可繼續販售至12月17日，但若業者認為國家政策會造成已生產口罩在市場上競爭力相對薄弱，可以在期限之後把未賣完的口罩報請指揮中心徵用，只要檢驗合格，就會列入戰備庫存。指揮中心近期也會針對藥局、郵局庫存量進行回收，粗估約有6000萬片。