記者蔡儀潔、曾俊豪／台北報導

一場瘟疫，仿佛突然出現的大手，將所有人的規劃打亂，對桃園的Christine來說，更是如此。與香港男友阿Wan的戀情修成正果，兩人還在去年底升格新手爸媽，沒想到卻因為邊境封鎖，一家人分隔兩地。Christine告訴記者，因為丈夫不在身邊，這段時間，她都獨自撫養5個多月大的女兒。「根本就是偽單親」，她苦笑的說。

採訪當天是一個炎熱的週六，高溫逼近37度，Christine帶著11個多月的女兒從桃園來台北，分享自己的故事，她笑說，想給同樣分隔兩地的人打打氣。寒暄間，她已經熟練的安置好小朋友，不見手忙腳亂，全靠這半年來，自己獨自照顧女兒的「特訓」有關。

Christine說，與老公阿Wan是工作認識，對方在香港總公司，自己在台灣分公司，一次部門間的交流拉近兩人，隨後開始了6年的愛戀。2017年時，她到香港登記結婚，一年後在台灣驗核，不過出於經濟考量，婚後二人先暫時決定留在各自的職位上，之後再做規劃，也因此老公無法在台住滿規定時限，沒有拿到台灣的居留證。

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▲Christine自嘲因為疫情變成「偽單親」。（圖／記者曾俊豪攝）

去年底，女兒出生了，台北往返香港，原本1個多小時飛機的距離，卻因為突如其來的疫情變得遙不可及，「寶寶還太小，免疫力比較低，而且進出機場風險高，所以不放心帶她坐飛機過去，只能等爸爸過來。」沒想到這一等，就是大半年。

這段期間，Christine一個人「又當爸又當媽」，最讓她崩潰的一次，是小孩突然生病。她回憶，當時剛從保姆家接回來時，女兒就有點發熱，她拿出退熱貼貼在女兒額頭，到了半夜，女兒突然開始大哭，一量竟然40.2度！

在那個瞬間，驚慌失措席捲了她，「寶寶哭我也跟著大哭，然後我打給我老公，說怎麼辦，我是不是沒有照顧好女兒。」後來是父母出動幫忙，將他們帶去醫院，住院了一個禮拜，女兒才痊癒。

Christine坦言，前期真的比較難熬，因為孩子還小，加上第一次和老公分開這麼久，一度覺得好累、撐不下去了，人在香港的老公則安撫說「你還有寶寶陪你啊，想我的話就多跟寶寶玩」。就這樣，日子一天一天過去，猶如不停擺的時鐘，他們一家三口每天視訊，透過螢幕傳遞思念。

▲香港日前爆發第三波疫情。（圖／路透社）

在一次偶然的機會下，Christine在IG看到「Loveisnottourism」的活動，這時才發現，原來台灣還有這麼多人處在遠距離關係中、處在迷茫的狀態中；原來還有那麼多人在努力，看能不能去改變這一切。

Christine說，在平台上投稿、聲援後，她就查了一下其他國家的情況，發現原來已經有10個國家開放遠距離伴侶「有條件入境」，儘管自己清楚政府對防疫的考量，但還是希望這個群體能被正視，能被傾聽。

聊到這裡，Christine看著一旁活潑的女兒，眼裡的疼愛快要溢出來，「還好疫情之前生下她」，她一邊說，嘴角一邊掛起笑容，「照顧她雖然蠻辛苦，但我也覺得不會那麼難熬。」

▲2月時初為人父的阿Wan抱寶寶還有些緊張，如今女兒已經長成圓潤的可愛小妹。（圖／受訪者提供）

對於兩個家庭來說，「遺憾」是他們共有的情緒。Christine微嘆一口氣，「我生活改變倒還好，但因為有小朋友，害怕她對爺爺奶奶那邊覺得陌生、沒有那麼親，我會比較擔心這個。」

就像在香港的阿Wan，對妻子和女兒的思念是2倍加乘，也因為遠距離，讓他有了更多細小的擔心，譬如視訊看看寶寶扶桌子學走路時，他會叮囑老婆在後面扶好，害怕會不小心撞到頭。

只不過，他還是錯過女兒許多的第一次，包括第一次趴下、第一次坐著、第一次說話、第一次翻身...這些都只能從視訊中看到。Christine表示，儘管小寶貝已經學會說「爸爸」，但在視訊時，仍會有陌生的感覺，不太容易叫出來，「覺得怎麼這可惜，沒辦法參與寶寶的成長。」

▲Christine帶著活潑的女兒一起接受採訪。（圖／記者曾俊豪攝）

