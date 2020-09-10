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【疫情戀歌1】拯救異國戀　她推台版「情侶簽證」卻被罵自私

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▲▼疫情愛情,LOVEISNOTTOURISM,新冠肺炎,疫情。（圖／記者曾俊豪攝）

▲上班族Ivy發起台版「LoveIsNotTourism」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北報導

安於現狀或站起發聲，她選擇了後者。曾經的世界國界模糊，搭飛機前往各地稀鬆平常，然而一場疫情讓不少伴侶、家庭分隔，同樣深受煎熬的Ivy在得知全球已有10餘個國家開放「Sweetheart Visa」後，決定不再沉默，成為「LoveIsNotTourism」（愛情不是觀光）的台灣發起人。她一度害怕會遭來罵聲，但發現收到更多的是「我們也是」的共鳴。

台灣自2月11日起，全面禁止中港澳人士入境；3月19日起，進一步禁止外籍旅客來台，各國也先後開始實施邊境管制，原本全球化熱烈的世界，在2020年嘎然停止。

請繼續往下閱讀...

如今半年過去，疫情卻仍在持續，在疫苗或特效藥出現前，疫情導致的全境封鎖或許將長期存在。殘酷的現實無疑是一桶冰水，澆在等待相聚的人們頭上，他們不禁想問，瘟疫下的人道見面，可以實現嗎？

▲▼ 新冠肺炎,遠距離伴侶團聚。（圖／路透）

▲全球12個國家陸續開放跨國伴侶團聚。（圖／路透）

對從事視覺設計的Ivy來說，答案是「很難」，因為民眾都會擔心害怕這可怕的病毒，所以在前幾個月，她與在德國的男友邊等待、邊防疫，每天看新聞、搜論壇，關注防疫規定是否更動，但他們心中仍藏有期待的泡泡，覺得「再忍忍，很快就能彼此擁抱」—只可惜，夏天到了，疫情沒有趨緩，內心期待的泡泡，「咚」一聲，破了。

直到前段時間，男友傳來一篇新聞，寫著荷蘭政府開放遠距離關係伴侶入境，Ivy瞬間眼神發亮，好像出現了希望。她上網搜尋發現，國外已有組織發起「LoveIsNotTourism」活動，截至目前，已有超過10個國家跟進，包括最早的丹麥、捷克、德國、西班牙等。

其中，丹麥在5月25日宣佈，放寬與其他北歐國家及德國的邊境管制，允許因新冠肺炎疫情封鎖而分離的跨境情侶見面，不過前提是，他們可以證明自己有至少6個月的戀愛關係，另外被允許進入丹麥的人，仍需遵行基本防疫規範，進行14天的隔離。

Ivy繼續搜索，卻發現沒有中文報導關注這項議題，所以她決定，成為「LoveIsNotTourism」的台灣發起人，7月底正式開設IG賬號，讓有同樣境遇的人可以知道他們不孤單，獲得的迴響比她預期的更為熱烈，1個多月的時間，已有58對伴侶投稿，寫出自己的故事和心聲。

▲▼ loveisnottourism。（圖／翻攝自IG）

▲大家在IG上分享自己的故事。（圖／翻攝自IG）

Ivy發現，目前遠距離伴侶群體中，人數最多的是香港，緊接著是日本。當中，有孩子出生不久卻分開的新手爸媽、有男友父親病逝，無法到場陪伴的焦急女友，還有一對台灣、韓國情侶，交往近3年後原本準備登記結婚，但因疫情未公證而無法申請簽證，「這些人不是觀光客，他們只是想看看自己深愛的人。」

不過，發起活動前，Ivy其實經歷了長達1個月的「心理建設」，談起這個她無奈一笑，「就害怕被罵啊。這個話題又很敏感，很容易被誤解。」Ivy的預想也確實發生，她就收到網友私訊痛罵「你們怎麼那麼自私」，夾在外界對這個群體「小情小愛」的認知下，Ivy無奈嘆了一口氣。

「我們真的不想造成麻煩」，Ivy沉默數秒後說，但我們也想有發聲的機會，能理解很多人因沒有類似經歷，所以無法有所共鳴，「我們也知道很難...其實比起說『要求』政府重視，不如說是希望大家知道，有我們這個群體存在。」說到此，Ivy變得語氣高亢，不斷強調他們更希望能夠理性溝通。

▲▼疫情愛情,LOVEISNOTTOURISM,新冠肺炎,疫情。（圖／記者曾俊豪攝）

▲Ivy坦言此活動評價正反兩極。（圖／記者曾俊豪攝）

至於會不會被網友說「那麼想見，你們過去就好了」，Ivy點了點頭說，滿常遇到這種情況，但現實真沒那麼簡單，以來回2次14天的隔離來說，對大部分上班族而言，恐怕面臨工作不保，而提出這個訴求，是至少讓雙方存在一方能滿足這個條件的伴侶有見面的機會。

目前，Ivy在2個平臺發起聯署，分別是「Change.org」和「公共政策網路參與平臺」，後者需經歷「提議」、「檢核」、「附議」、「回應」4個階段，一旦正式進入「附議」階段，則必須要在60天內取得5000份附議數才能完成並成案，政府才會正式回應訴求。

不過，Ivy提出的聯署在第二階段就被衛福部「打槍」。對此Ivy感嘆，「會在反思哪裡要改進，看能不能提出讓政府同意的方案」，接下來仍會堅持再發起訴求，即願意透過隔離、病毒檢測、證明關係來見到深愛的人。

「我們主動提供可能的解決辦法，我們有討論空間，現行的開放條件對於穩定工作的另一半不友善，希望能修正限制。」她告訴記者。

如今，Ivy每天下班後約花3小時經營IG、整理投稿故事、關注訴求進度。在她看來，與其坐著乾等，不如站起來行動爭取希望，就算沒有獲得回應，但同樣遭遇的情侶，相互鼓勵，提供溫暖與力量，也讓苦苦等待見面的茫然，變得飽滿而充實。

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