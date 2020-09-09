雲端最前線／台灣製口罩被混充！蓋「MIT」滅黑心貨

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日前「口罩國家隊」加利工廠，遭踢爆引進大陸口罩混充MIT，引起社會震驚、退貨不斷，不料南投縣調查站又接獲線報，指彰化縣某藥商引進一般口罩，涉自行找印刷廠冒印醫療器材許可證字號包裝，偽裝成醫療口罩，不法所得估計近200萬，劉姓負責人現已遭羈押。民眾該如何避開黑心口罩？《雲端最前線》9日邀請台北市議員徐弘庭、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲調查局查獲彰化黑心口罩。（圖／記者羅志華翻攝）

《天下》2020年「縣市長施政滿意度」暨「幸福城市」調查出爐！結果顯示：不論藍綠，人民要的是務實做事，跟超商一樣24小時在身邊的首長。同屬六都市長，新北市長侯友宜、和桃園市長鄭文燦，各自成為藍綠陣營最強盟主。兩人共同特點是強調「市政優先」。

美國大選一天天逼近，各候選人動作頻頻，總統川普近日則再度槓上媒體，直指CNN沒有轉播他8日在白宮發表的勞工節演講，怒斥其是「假新聞」，還稱「聰明的人都知道」。而最新民調顯示，在搖擺州中擁有最多選舉人票的佛州，選情尚膠著。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。