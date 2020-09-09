停飛7個月！樂桃航空宣布重啟國際航線　選台灣打頭陣航班時間曝

▲樂桃航空宣布自10月25日起，重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

睽違7個月！樂桃航空宣布自10月25日起，重啟大阪（關西）、東京（羽田/成田）－台北（桃園）三條航線，目前規劃以每周三班的形式。機票將於台灣時間9月10日15:00起開始販售。

受疫情影響，樂桃航空於3月20日以後全面停飛17條國際線航班，因此重啟部分日本飛往台灣的航線乃是睽違7個月後的重大決定。

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▲樂桃航空將重啟國際航線，航班時刻出爐。（圖／樂桃航空提供）

樂桃航空表示，希望恢復部分台日航班後，除了能提供大眾更實惠、便利的飛航選擇，也希望滿足留學生、商務人士及訪問親友等旅客需求。為此，樂桃航空已在機場及機艙內實施嚴格的防疫措施，希望讓旅客們都有一個安心、安全的旅程。

▲樂桃航空10/25起重啟國際航線，以台灣打頭陣。（圖／樂桃航空提供）

此外，由於抵達台北桃園國際機場的旅客們將有交通運輸方式的限制，樂桃航空預計與接機業者合作，希望能提供旅客更便利的交通選擇。

目前初步預計重啟航班時間為2020年10月25日至2020年12月23日，樂桃航空表示，2020年12月24日以後航班時刻表將於日後發布。

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