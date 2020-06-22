睽違70天！樂桃航空全面重啟日本國內航線　8/1起還要增班

▲睽違70天！樂桃航空日本國內航線全面再開。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

在新冠肺炎疫情期間，樂桃航空為配合日本政府防疫措施，曾暫時停飛13條日本國內航線，然而自6月1日起，樂桃恢復沖繩（那霸）－福岡線，自6月19日起，更全面重啟其他12條航線，今也宣布將全面重啟睽違70天的日本國內22條航線。



樂桃航空CEO森健明今特別來到關西機場，目送首班重啟的大阪（關西）至釧路航班，也藉此機會，對醫療人員、當地自治團體、相關工作人員及旅客們表達感謝之意，同時表達：「樂桃為了讓旅客們安心搭乘，將會徹底執行機場及機艙內的防疫措施，同時也希望透過公共交通機關的身分，支援社會經濟活動的復甦，並促進地區經濟再生。

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▲樂桃將持續要求旅客於搭機過程全程配戴口罩。（圖／樂桃航空提供）

樂桃表示，預計於7月22日恢復所有日本國內航班，旅遊高峰期的8月1日起，也會增開部分航班，希望在徹底執行防疫措施的同時也能兼顧航班運行，以此幫助區域經濟的復甦。

樂桃指出，非常感謝在疫情期間，各地的自治團體及相關工作人員給予的協助，後續將會以安全為第一考量，提供旅客們最安心舒適的服務。

在防疫措施方面，樂桃將持續要求旅客於搭機過程全程配戴口罩，並建議身體不適的旅客避免搭機。

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