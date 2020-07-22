日本振興旅遊啟動！樂桃航空國內線航班全面復飛　8月還要增班、開新航線

▲樂桃航空今日恢復所有日本國內航線的所有航班。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

雖然日本新冠肺炎疫情尚未趨緩，但日本政府今（22）日持續推動「Go To Travel」國內旅遊振興計畫，希望以旅遊帶動國內消費活動。樂桃航空宣布即日起，全面恢復日本國內航線，總計22條航線，共約100個航班。8月也預計增加國內線航班數，並新增東京（成田）－釧路、宮崎兩條新航線。

受新型冠狀病毒影響，樂桃航空自3月起針對部分航線進行減班及停飛措施，6月開始則階段性地恢復航班。自6月19日起，日本國內22條航線已全面恢復，而今日則是恢復所有日本國內航線的所有航班。

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樂桃航空表示，8月1日起至8月31日，預計將增加日本國內線航班數，以達到當初事業計畫目標的3,822班（增班航線：11條 共552班次）。此外，8月1日起，將會新增東京（成田）－釧路、宮崎兩條新航線。

▲日本今推動「Go To Travel」國內旅遊振興計畫，希望以旅遊帶動國內消費活動。（圖／記者蔡玟君攝）

至於防疫措施方面，工作人員會一律配戴口罩、手套並使用塑膠隔板外，也進行完整的機內消毒措施。機艙內每3分鐘就會更新一次空氣，在官方網站上亦有說明影片供旅客查看。

針對旅客自我防疫的部分，樂桃航空呼籲旅客在出發前應先自行量測體溫，並保持機場內的社交距離，同時也應減少機內交談，希望藉此可以同時完成飛航運輸及防疫的兩大目標。

樂桃表示，向來以成為「亞洲空橋」為目標，除了希望在疫情期間徹底執行防疫措施，也希望作為促進地方經濟復甦的一份子。

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