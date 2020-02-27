樂桃航空3月起台日航線大砍班、停飛！異動航班一次看　可免費改退票

▲樂桃航空3月起，台日航線部分航班停飛、減班。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新型冠狀病毒疫情影響，樂桃航空今（27）日宣布，3月1日起將減班、停飛部分航線，共有4條航線、384航班減班；11條航線528航班停飛。樂桃表示，購買異動航班的旅客可申請退款或改票，皆不收取手續費。

根據樂桃航空消息，3月將取消台日航線有台北（桃園機場）往返北海道、仙台、東京羽田機場、福岡，停飛時間依航班編號有所不同，北海道停至3月28日及29日，其他停至3月18日及19日；另外，高雄往返大阪、東京成田、沖繩也停飛，分別停飛至3月18日及3月27日、28日。

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▲樂桃航空3月起停飛航班一覽。（圖／樂桃提供）

另外，樂桃航空也台北（桃園機場）往返大阪，從每周28班減為每周7班，減班時間依航班編號有所不同，從3月18日、19日至28日都有。樂桃統計，減班部分，4條航線、384班航班受影響；停飛部分，11條航線、528航班受影響，但停飛前各航線一周有7個來回班次（期間為3/1~3/29）

▲樂桃航空3月起減班航線一覽。（圖／樂桃提供）

樂桃表示，購買以上異動航班的旅客可申請退款，或更改至其他同航線航班，退款或改票不收取手續費。相關手續請至樂桃航空網站「訂單確認／變更頁面」查看。