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樂桃航空再大砍班到4月底！影響班次出爐　紐西蘭航空3/30起也停飛台北

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▲▼樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，樂桃航空繼先前公布減、砍班後，再次公布到4月底的航班異動，總計2~4月共影響3,448班次。另外，紐西蘭航空也因應當地政府的措施，3月30日起暫停大部分國際航線，包含台北，預計停飛至6月30日止。

樂桃航空表示，因應日本政府提出的新型冠狀病毒處理對策，再多宣佈增加減班、停飛班數1,778班次，影響時間延長至4月底；除已發表減班、停飛的國際線航班外，亦對國內線航班做出調整。樂桃統計，2~4月的整體減班、停飛班數共有24條航線、3,448班次。

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▼樂桃航空再公布國際、國內線減班／停飛資訊。（圖／樂桃航空提供）

▲▼樂桃航空再公布減班、停飛資訊。（圖／樂桃航空提供）

▲▼樂桃航空再公布減班、停飛資訊。（圖／樂桃航空提供）

▲▼樂桃航空再公布減班、停飛資訊。（圖／樂桃航空提供）

▲▼樂桃航空再公布減班、停飛資訊。（圖／樂桃航空提供）

另外，紐西蘭政府於3月14日最新公布之入境防疫措施，除南太平洋島國居民外，海外入境者皆須自我隔離14天，因此紐西蘭航空將全面減少國際線與國內線航班運量以因應市場變化。

紐西蘭航空表示，大部分國際航線將於3月30日起暫停營運至6月30日止，包含由奧克蘭出發至芝加哥、舊金山、休士頓、布宜諾斯艾利斯、溫哥華、東京、檀香山、峇里島與台北之長程航線。

▲▼ 紐西蘭航空雷達下午發生異常，迫使所有從紐西蘭出發的班機暫時停飛。（圖／翻攝自Facebook／Air New Zealand）

▲ 紐西蘭航空宣布3/30起停飛大部分國際航線至6/30，台北也在停飛名單內。（圖／紐西蘭航空提供）

針對目前航班之調整異動，紐西蘭航空已推出多重機票預訂修改與取消方案，積極守護消費者權益的同時也啟動相關客服機制回應全球旅客的需求。由於現階段大量的旅客透過客服中心電話與社群平台查詢票務相關資訊，為了節省旅客線上等候的時間，建議先行透過紐西蘭航空官網或手機應用程式自助管理行程查詢個人預訂資訊，部分機票可自行於頁面上進行修改，其他預訂修改需求可透過以下管道聯繫紐西蘭航空：

●有緊急需求或行程將於48小時內出發者，請聯繫客服中心，紐西蘭航空將優先處理。
●透過旅行社（包括網路代理平台）進行機票預訂的旅客，請直接聯繫旅行社代理商。

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