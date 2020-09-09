點黑咖啡「客喝一口要退貨」　早餐妹討拍文好腫！網戰爆：喝錯了





▲客人不喝加糖黑咖啡！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

多數人認知黑咖啡沒加糖！一名早餐店妹抱怨，家裡賣的黑咖啡都有加糖，最近男客人喝一口發現有糖後，卻急呼「不要喝了！」原PO認為站得住腳，遲遲不肯收回，直到媽媽出來解圍，確認客人不喝後，乾脆直接倒掉了事，讓原PO耿耿於懷。文章曝光後，網友反而力挺男客人，紛紛打臉「原來我都喝錯了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，家裡開早餐店，日前一位男客人內用點餐「一個咔啦辣味蛋餅、一杯中杯冰咖啡」，原PO聞言便再次詢問，「咖啡要咖啡奶精的嗎？」客人隨即回應「不是～我要黑咖啡就好。」

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不久後，原PO遞上一杯冰黑咖啡，男客人喝下一口卻反問，「請問這是有糖的嗎？」原PO不以為然回應，「是的！」結果對方傻眼直呼，「但我要無糖的」，接著雙方開始爭辯，對話如下：

原PO：但剛剛您說要黑咖啡沒說要無糖，而且也沒有無糖黑咖啡了



客人：但是我不喝有糖的，那我就不要喝了



原PO：但是現在沒有無糖，且你剛剛沒說要無糖的

只見客人一臉傻笑、不知所措模樣，原PO也不知該如何是好，下秒原PO媽媽出現後，一秒展現老闆娘架式，儘管得知客人已喝下一口，也願意幫忙更換飲品，「你要換其他飲料嗎？」沒想到男客人也堅持不喝了，原PO媽媽就轉頭把黑咖黑到掉，此時對方才心甘情願坐下。

▲網友刷新三觀！（圖／翻攝爆怨公社）



站在一旁的原PO目擊整個經過，忍不住在心裡咒罵，「這日子什麼鬼都有，老媽的奧客養成日記！」討拍聞曝光後，底下網友卻對黑咖啡本就該無加糖一事戰爆，「黑咖啡=無糖無奶」、「我第一次聽說黑咖啡裡面會有糖欸」、「黑咖啡就是不加任何東西的」、「一般人的認知黑咖啡是無糖無奶...這菜單做反了吧，有加糖的才應該要特別標註」、「這個客人不是奧客呀」、「黑咖啡一般大眾認知是無糖無奶說，如果您店家不一樣，建議您標注有糖喔」、「黑咖啡就是無糖無奶，要加什麼才自己加」。

原PO也在文末強調，開店20年來，自家的黑咖啡一直都有加糖，「因為我們空間地方有限，加上從以前無糖黑咖啡在我們這極少人喝，不可能特地熬煮一鍋」，直到最近才推出無糖咖啡，菜單上也有註明。